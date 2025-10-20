Nagy Márton éjszakánként 700-800 ezer forintért szállt meg

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter 2024 augusztusa és 2025 novembere között 12 hivatalos utat bonyolított le, szállásra a legtöbbet Brüsszelben és Ausztriában költötte – kérte ki a közérdekű adatokat a 24.hu.

A legdrágább szállásokat Brüsszelben és Bécsben foglaltatta magának:

– 2024. november 28. és december 2. között a miniszter négy éjszakára 3 325 597 forintot költött szállásra, ami éjszakánként 831 399 forintot jelent.

– 2024. október 31. és november 1. között Bécsben egy éjszakára 796 ezer forintba került a szállása.

– 2025. május 11. és 13. között ugyancsak Brüsszelben volt a tárcavezető, a szállás ekkor 1 442 396 forintba került, vagyis éjszakánként 721 198 forintot fizettek.

A lap azt írja, a belga fővárosban legdrágább luxusszállodák kínálatában is kiemelkedőnek számít a 700-800 ezres árkategória, még a lakosztályok között is.

A belső szabályok szerint a külföldi kiküldetést teljesítő miniszterek esetében a jogszabály éjszakánként 400 euróban (390-es árfolyamszinttel számolva 156 ezer forintban) maximálja a szállásra fordítható összeget, de ezt indokolt esetben a közigazgatási államtitkár felülírhatja. A lap által megszerzett adatok szerint Nagy Márton szállásköltségei egyetlen alkalommal maradtak a 400 eurós árszint alatt: idén januárban Bulgáriába, majd Ausztriába utazott, szállásköltsége ekkor mindössze 113 949 forint volt.

A gazdaságért felelős csúcsminiszter amúgy arról híres, hogy legendásan nem tudja eltalálni a makroszámokat.