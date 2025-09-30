Nagy Márton fontos részletet közölt a minimálbérről

A minimálbér két számjegyű emelkedésére van esély, de a 13 százalékos emelésnek kicsi a lehetősége – mondta a nemzetgazdasági miniszter a Joint Venture Szövetség (JVSZ) 14. Makrokonferenciáján hétfőn Budapesten, amiről a Portfolio számolt be. A lap szerint a nemzetgazdasági miniszter emlékeztetett a tavaly megkötött hároméves bérmegállapodásra, ez alapján idén januártól 9 százalékkal nőttek a minimálbérek, jövő januártól 13 százalékos, 2027-től pedig 14 minimálbér-emelkedés lenne esedékes.

Csakhogy a makrogazdasági pálya jelentősen rosszabbul alakult, mint amire a tárcavezető számított, ezért van jelentős vita az érintett felel között:

a munkavállalói érdekképviseletek 12-13 százalékos minimálbér-emelést kérnek, a munkáltatók pedig 9-10 százalékot ajánlanak.

A miniszter szerint az állam segíthet az eltérő álláspontok „összehúzásában”. Mint mondta, a munkaadók kérik a szociális hozzájárulási adó 12 százalékpontra csökkentését, ez az 1 százalékpontos csökkenés viszont a költségvetésnek 200 milliárd forintos bevételkiesést eredményezne. Nagy Márton szerint ez fájdalmas lépés, de

„nem biztos, hogy el lehet kerülni, ha két számjegyű minimálbér-emelkedést szeretnénk”.

A garantált bérminimum (vagy ahogy a köznyelv nevezi: diplomás minimálbér) a minimálbérnél általában 2 százalékponttal kisebb mértékben emelkedik.