Nagy Márton óriási bajban van

Nagy Márton gazdasági miniszter a Reutersnek nyilatkozva elmondta, hogy

bár a hivatalosan kommunikált hiánycél 4,1 százalék, valójában 4-4,5 százalék közötti értékre számít 2025-ben,

míg jövőre körülbelül 4 százalék lehet a deficit – szemlézte a tárcavezető nyilatkozatát a Portfolio. A kormány eredetileg 3,7 százalékos GDP-arányos hiánnyal számolt 2025-re, de ezt már 4,1 százalékra emelte. A lap szerint a mostani, választási kiadásnövekedésre vonatkozó kijelentés arra is utalhat, hogy

a 2026-os költségvetési hiány is magasabb lehet a tényleges választási év, valamint a már ősszel elinduló, az egyenleget terhelő programok miatt.

A kormány nemrég 2,5 százalékról 1 százalékra csökkentette az idei gazdasági növekedési előrejelzését. A miniszter szerint

ez az érték akár még alacsonyabb is lehet

Európa gazdasági lassulása miatt, de még egy 0,7 százalékos növekedés sem lenne jelentős hatással a költségvetésre, mivel a belföldi fogyasztás és az áfabevételek stabilak – írja a portál.

Hozzáteszik, Orbán Viktor miniszterelnök a jövő évi választások előtt jelentős családi adókedvezményekkel, első lakásvásárlóknak nyújtott kedvezményes hitelekkel és a vártnál magasabb infláció miatt megemelt nyugdíjakkal igyekszik megnyerni a választókat. Az infláció idén várhatóan átlagosan 4,7 százalék lesz.

Nagy Márton úgy véli,

naivitás lenne azt várni, hogy egy kormány ne növelné kiadásait a választások előtt,

de hangsúlyozta, hogy nem kockáztatják a befektetők bizalmát és az ország hitelminősítését. Jelenleg közel 75 százalékos a GDP-arányos államadósság, illetve a következő hónapokban a hitelminősítők felülvizsgálják az ország adósbesorolását. A miniszter szerint a hitelminősítők „nyugodtabbnak” tűnnek, mióta az ország 3 milliárd eurót vont be a piacról.

A gazdasági portál felidézi, az S&P, amely október 10-én vizsgálja felül Magyarországot, áprilisban „negatív kilátást” rendelt a BBB- minősítéshez, ami azt jelenti, hogy

egy esetleges leminősítés a „bóvli” kategóriába sorolná az országot.

A gazdasági csúcsminiszter bírálta az Európai Bizottságot az európai gazdaság fellendítésének elmulasztása miatt. Megemlítette, hogy a kínai BYD elektromosautó-gyártó várhatóan az év vége körül nyitja meg régóta várt magyarországi gyárát, ahol az itt gyártott autók jóval olcsóbbak lehetnek, mivel nem vonatkozik rájuk az EU akár 45,3 százalékos vámja.