Kiderült, hány családot tettek utcára a végrehajtók tavaly

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) nyilvántartása szerint 1393 ingatlan kiürítésére került sor 2025-ben – írja a 24.hu a köztestülettől kikért adatok alapján. Ez a szám 15 százalékkal alacsonyabb a 2024-es 1643 alkalomnál.

Az 1393 kiürítésnek több mint felét,

729 esetet lakóingatlan sikeres árverését követő birtokbaadás kapcsán rögzítették. A lap szerint ez feltehetően a legtöbb családost érintő lakáskiürítési kategória.

A második legmagasabb esetszám, 463 eset a lakásügyben hozott határozat végrehajtása volt, ami azt jelenti, hogy valamilyen konkrét cselekvésre vagy annak tűrésére köteleztek valakit, például lakás kiürítésére – tehát kilakoltatásra – vagy az ingatlan a jogosultnak történő átadására.

Az adatszolgáltatásból az is kiderült, 178 esetben önkényes lakásfoglalókat távolítottak el az ingatlanokból.

A lap felidézi, 2023 óta nagyjából stagnál a kilakoltatások száma, előtte jóval alacsonyabb volt, igaz, akkor a koronavírus-járvány miatt többször is kilakoltatási moratórium volt érvényben. Ezt megelőzően főként a devizahitelek okozta válság idején előfordult, hogy az elmúlt évek számainak akár kétszerese is volt az utcára tettek száma. 2017-ben például 3667 kilakoltatás történt.