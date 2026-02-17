Ottlokán Radován: „Biztonságos utakat, támogatást a fuvarozóknak!”

A Makó központú Csongrád-Csanád vármegye 4-es számú egyéni választókerületében Ottlokán Radován indul a választásokon a Jobbik képviselőjelöltjeként az április 12-i választáson – írja közleményében a nemzeti párt.

Mint tájékoztatnak, Ottlokán Radován 22 éves, több mint nyolc éve Makót nevezheti az otthonának. A vendéglátásban szakácsként dolgozik, azért választotta ezt a hivatást, mert szeret értéket teremteni és örömet szerezni az embereknek. Számára a főzés nem csupán munka, hanem a szolgáltatás iránti alázat és a közösség iránti tisztelet megnyilvánulása.

„Makó és környéke gyönyörű adottságokkal bír, de vizeink és erdőink több figyelmet érdemelnének”

– vallja a jobbikos jelölt, aki a horgászat szerelmeseként látja, mennyire fontos lenne a folyók, csatornák és horgászhelyek rendszeres gondozása, szemétmentesítése és jobb megközelíthetősége. Ezek nemcsak pihenési helyszínek, hanem a helyi turizmus és közösségi élet motorjai is lehetnének.

„Ha rendben tartjuk környezetünket, egy élhetőbb és vonzóbb vidéket hagyunk utódainkra”

– emeli ki Ottlokán Radován.

A Jobbik jelöltjének jelszava:

„Biztonságos utakat, támogatást a fuvarozóknak!”

Sajnos nap mint nap tapasztalható, hogy a térség útjai sok helyen életveszélyesek – fejti ki, hozzátéve, a mély kátyúk és a rossz burkolat miatt éjszaka vagy esőben kész életveszély a közlekedés. Sürgető feladat az utak felújítása, hogy a vezetés ne kockázat, hanem biztonságos haladás legyen mindenki számára – hangsúlyozza az ellenzéki erő jelöltje.

Ottlokán Radován segítő kezet nyújtana a rászorulóknak. Célja olyan közösségi programok és segítő kezdeményezések elindítása, amelyek valódi felemelkedést és jobb életminőséget kínálnak a térség szegényebb lakóinak. Az igazi fejlődés ott kezdődik, ha senkit nem hagyunk az út szélén – zárul a közlemény.

A Jobbik mind a 106 egyéni választókerületben önálló jelöltet indít az április 12-i választáson, és önálló országos listát is állít. A párt vasárnap tartotta kampánynyitó rendezvényét, ahol bemutatták a Normális Magyarországot! címet viselő választási programjukat is.