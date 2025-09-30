Nagyobb nyugdíjemelést szeretne a Nyugdíjas Parlament

A Nyugdíjas Parlament azt szeretné, ha január 1-jével nem a tavasszal elfogadott jövő évi költségvetésben tervezett 3,6 százalékkal, hanem a Magyar Nemzeti Bank (MNB) szeptemberi Inflációs jelentésében szereplő 3,8 százalékos előrejelzésének megfelelő mértékkel emelkednének az időskori ellátások – írja a 24.hu a Nyugdíjas Parlament Országos Egyesület közleménye alapján.

„Javasoljuk, hogy az MNB inflációs jelentésének ismeretében a Kormány kezdeményezze az Országgyűlésnél a jövő évi költségvetés említett szakaszának módosítását”

– áll a szervezet kommünikéjében.

A Nyugdíjas Parlament úgy véli, ilyen mértékű korrekció esetén elkerülhetővé válik az idei évhez hasonló – a nyugdíjasokat hátrányosan érintő – utólagos nyugdíjkorrekciós eljárás, amely az időseket az idei év első tíz hónapjában kényszerű hitelezővé tette.

A szervezet ugyanakkor elismeréssel írt arról, hogy 2025 novemberében a nyugdíjasok utólag megkapják az indokolt 1,6 százalékos nyugdíj-kiegészítést és az év első 10 hónapjára, valamint a 13. havi ellátásra vonatkozó egyösszegű kiegészítést is.

Ismert, a jelenlegi szabályok szerint év elején a költségvetési törvényben előrejelzett pénzromlási ütemben kell emelni a nyugdíjakat, és amennyiben az infláció ezt az értéket meghaladja, novemberben visszamenőleges hatállyal nyugdíj-kiegészítésként a tényleges és a prognosztizált infláció közti különbözetet ki kell fizetni. Ami azt jelenti, hogy

január és november között az időseknek kell kigazdálkodniuk a különbözetet.

Orbán Viktor februári évértékelőjén még azt ígérte, a nyugdíjasok ősztől vissza fogják kapni a zöldségek, gyümölcsök és tejtermékek után fizetett áfát akár havi 10-15 ezer forint értékig. Szaklapok azonban rámutattak, az idősek nem vásárolnak annyit ezekből a termékekből, hogy ki tudják használni ezt a keretet, legfeljebb havi 2 ezer forintra számíthattak volna, ráadásul a visszatérítés technikai kivitelezése is nehézségekbe ütközik. Nyár végére a kormány is kénytelen volt belátni, a szakmai aggodalmak jogosak voltak, így elálltak az ötlettől.