Novák Katalin a munkaerőpiacon próbálja ki magát, már nem kapja a havi 5,7 milliót

Novák Katalin elhelyezkedett a hazai munkaerőpiacon, így már nem jogosult a havi 5,7 millió forintos exállamfői juttatásra – írja saját forrásaira hivatkozva a Szabad Európa. Az Országgyűlés Hivatala meg is erősítette, hogy

az összeget már nem folyósítják a bukott köztársasági elnöknek,

akinek tavaly februárban azért kellett lemondani, mert kegyelmet adott egy olyan személynek, aki pedofil bűnelkövetők tetteit segített eltussolni.

A vonatkozó jogszabály szerint ha egy volt államfő olyan munkát vállal, amellyel társadalombiztosításijárulék-fizetési kötelezettsége lesz, automatikusan megszűnik a havi állami jövedelme. A többi juttatásáról viszont egy volt elnöknek le kell mondania – amennyiben eredetileg igényelte őket –, amit Novák nem tett meg. Így a korábbi államfő az autóhasználatról sem mondott le (az autót és a biztonsági gépjárművezetőt a rendőrség biztosítja), amire volt államfőként meghatározott feltételek mellett az élete végéig jogosult. Novák Katalin korábban háromfős titkárságot és a háztartás vezetéséhez plusz egy főt igényelt (ez a törvényi maximum), a lap információi szerint most már csak kétfős titkársága van.

A volt államfő mostani, új munkája mellett az X·Y Worldwide nevű nonprofit szervezet vezérigazgatója, amit egy Stephen J. Shaw nevű demográfussal közösen alapított, azt nem tudni, hogy ezt díjazás ellenében teszi-e meg, így azt sem tudni, Magyarországon kell-e utána járulékot fizetnie. Emellett egy általa alapított hazai civil szervezet munkájában is részt vesz, a lapnak arról sincs információja, ebből származik-e Nováknak járulékköteles jövedelme.

A volt köztársasági elnöknek azonos összegű havi juttatás jár, mint a hivatalban lévő államfőnek. Ez az összeg az előző évi átlagbérhez kötött tiszteletdíj.