Nyoma sincs a 2026-os költségvetésben Orbán Viktor 14. havi nyugdíjígéretének

2026. január elsejével több lépésben bevezetik a 14. havi nyugdíjat – ígérte egy propagandavideóban Orbán Viktor. A másfél perces „bullshitgyűjteményben” az új juttatásról csupán ez az egyetlen mondat szerepel, ám azt a Fidesz-propaganda máris úgy tálalja, mintha a nyugdíjasok máris készíthetnék a pénztárcájukat.

Bár a jövő évi büdzsét a kormánytöbbség már tavasszal elfogadta, így az két hónap múlva hatályba is lép, abban egyetlen betű, egyetlen szám nem utal a 14. havi nyugdíjra.

Így tehát a választópolgároknak halványlila fogalmuk sincs, mekkora összeget kell erre elkölteni jövőre a közös pénzünkből, és azt sem tudni, mi lesz ennek a költségvetési kiadásnak a forrása, mert a miniszterelnök azt nem árulta el.

Tehát az is könnyen előfordulhat, hogy

az Orbán-kormány újabb hitel felvételével akarja előteremteni az ehhez szükséges pénzt.

Az elfogadott költségvetés szerint a Nyugdíjbiztosítási Alap jövőre körülbelül 7000 milliárd forintból fog állni. Ebből valamivel kevesebb, mint 5300 milliárd forint a korhatár felettiek öregségi nyugdíja, 539 milliárd forint a Nők 40 program kiadása, 53 milliárd forint az árvaellátás összege, 557 milliárd forint az özvegyi nyugdíjra fordítandó keret és 532 milliárd forint a tizenharmadik havi nyugdíj.

Feltéve, hogy négy egyenlő lépésben akarják bevezetni az új juttatást, az

2026-ban körülbelül újabb 130 milliárd forint kiadást jelent az adófizetőknek.

A költségvetési törvény értelmében a jövő évben több mint 3000 milliárd forintot fogunk kifizetni adósságszolgálatra.