Orbán Viktor „diplomáciai nagyüzem” keretében tárgyalt a katari emírrel és a volt osztrák kancellárral is

Egyeztetés Sebastian Kurz-cal. Folytatódik a diplomáciai nagyüzem

– írta hétfői Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor. A miniszterelnök a rövid posztjában egy közös képet is közzétett a volt osztrák kancellárral:

„A megbeszélésen a magyar-osztrák kapcsolatokról, az orosz-ukrán háborúban a béke megteremtésének lehetőségeiről esett szó. Beszéltek az európai közélet aktualitásairól, a nemzeti, keresztény értékek politikai képviseletéről is, különös tekintettel a jövő évi európai parlamenti választásokra” – írta az MTI-vel közölt tájékoztatásában Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

Orbán Viktor az államalapítás ünnepét követő napon már Katar emírjét, Tamím bin Hamad ál-Szánit is fogadta a Karmelita kolostorban.

(Fotó: Orbán Viktor miniszterelnök fogadja Tamím bin Hamad ál-Száni katari emírt a Karmelita kolostorban 2023. augusztus 21-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)

Egymásnak adták a kilincset a kormányfő keleti kollégái

A kormányfő több csúcstalálkozót is az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre időzített ázsiai és balkáni országok politikai vezetőivel, amikor is Recep Tayyip Erdoğan török, Aleksandar Vučić szerb, Szadir Zsaparov kirgiz, Savkat Mirzijojev üzbég és Serdar Berdimuhamedow türkmén elnököt is fogadta a Karmelitában. De rajtuk kívül még Milorad Dodik, a Boszniai Szerb Köztársaság elnöke, Zseljka Cvijanovics, Bosznia-Hercegovina Államelnökségének szerb tagja és Rusztam Minnyihanov, a Tatár Köztársaság vezetője szintén látogatást tett a miniszterelnöknél Szent István-napon.

(Címlapkép: Orbán Viktor 2023. augusztus 20-án - Facebook)