Orbán Viktor: „Elfogyott a pénz”

„Szép és felemelő” nemzeti ünnepnek nevezte a csütörtöki napot Orbán Viktor miniszterelnök a közrádióban a péntek reggeli, Brüsszelből közvetített beszélgetése során. Mint mondta, arra emlékeztünk, hogy a legnehezebb időkben is képesek voltunk kiállni a jó ügyek és saját magunk mellett.

A kormányfő a csütörtöki beszédét követően a brüsszeli uniós csúcsra utazott, és mint fogalmazott, „mire ideértem, itt már égett a ház”. Azt mondta, „elfogyott a pénz”, és ezt Christine Lagarde asszony, az Európai Központi Bank (EKB) elnöke közölte velük. A frankfurti székhelyű intézet előrejelzése szerint

2026-ban az eurózóna gazdasági növekedése 1 százalék lesz, a világé pedig átlagban 2, az Egyesült Államoké és Kínáé ennél magasabb.

„Tehát látható, hogy hosszú évek óta az Európai Unió rosszabbul teljesít, mint a világ többi része” – húzta alá, hozzátéve, eközben az unió vállal egy háborút is. A miniszterelnök elárulta, a többi kormányfő közül többen bürokratizáló bizottsági intézkedések ellen lázadoztak, melyek 8-10 százalékos energiaár-emelkedéssel járnának.

Orbán Viktor szerint egyre többen szabadulnának is az orosz–ukrán konfliktusból, de annyira belelovallták magukat, hogy nagyon nehéz ebből a „háborús pszichózisból” visszajönni.

A kormányfő azt mondta, a budapesti békecsúcs nem került le a napirendről, legfeljebb „nem egy héten belül valósul meg”, de

„azt mindenki tudja, az oroszok meg fognak egyezni az amerikaiakkal”.

Úgy véli, az uniós vezetőknek azért probléma találkozni az orosz elnökkel, mert háborús bűnösnek nyilvánították, „Belzebub polcára helyezték föl”.

A miniszterelnök beszélt arról is, hogy ő az uniós csúcson nem a saját álláspontját képviseli, hanem amögött van egy referendum, egy konzultáció vagy egy tömeggyűlés, ahol kimondanak üzeneteket.

Orbán Viktor úgy véli, ha béke lenne, akkor az eurózóna gazdasági növekedése nem 1, hanem 3-4 százalék lenne. Szerinte

ha nem költenék el a pénzt felesleges dolgokra, más helyzetbe kerülne az uniós gazdaság.

Azt is mondta, az ellenzék azt mond amit akar, de „van gazdájuk”, amelyek háborút akarnak.

„Hiába mondanak otthon akármit, a kettős beszédet nem hiszem, hogy beveszi az emberek gyomra”

– mondta a kormányfő.

Az időskori ellátásokkal kapcsolatban azt mondta, „darázsfészekbe nyúl bele, aki a nyugdíjrendszer belső viszonyaiba beavatkozik”. Szerinte a nyugdíjasok igazságtalannak érzik, amikor differenciáltan emelik az időskori ellátásokat. Azt mondta, „ha akarunk bármit csinálni a nyugdíjrendszerrel, ott egész egyszerűen emelni kell a nyugdíjakat”, itt megemlítette, hogy napirenden van a 14. havi nyugdíj bevezetése, mely azonban rengeteg pénzt jelent.

Az adórendszerről szólva a miniszterelnök azt mondta, ők csak annyi pénzt akarnak adóban elvenni az emberektől, amennyi feltétlenül szükséges az ország működtetéséhez.

Az orosz energiahordozókkal szemben bevezetendő szankciókról a kormányfő úgy vélekedett, az a csata még nem dőlt el. Közölte, a rezsicsökkentés csak úgy tartható fenn, ha nem erőltetik az országra a drága energiaforrásokat. Ezért meg kell védeni azt a jogot, hogy az oroszoktól vagy az oroszokéval azonos, esetleg alacsonyabb áron vásároljunk gázt. Szerinte az unióban nem akarják elfogadni, hogy Magyarországon a rezsi rendkívül alacsony.

