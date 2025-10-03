Orbán Viktor elsütötte az év viccét

Háborús riogatással teli félórát tartott most péntek reggel is Orbán Viktor a közrádióban. A kormányfő azt mondta, amikor azt mondják, támogatni kell Ukrajnát, az nem vélemény, hanem tettek követik, fegyvert, pénzt küldenek nekik. Közölte, az európai „háborús terv” az, hogy az oroszok előbb-utóbb kifogynak a pénzből, de azt senki nem tudja, meddig tart ez a háború. Számításai szerint eddig 170-180 milliárd eurót elköltöttünk Ukrajnában, és az Európai Unió képtelen ezt a háborút finanszírozni.

„Az egész egy délibáb, egy illúzió, és ennek súlyos következményei lesznek”

– mondta a miniszterelnök, aki úgy látja, az európaiak nem tárgyalnak az orosz féllel, pedig közvetlen és folyamatos diplomáciai kapcsolat kellene.

A kormányfő szerint az EU annak ellenére támogatná Ukrajnát, hogy a gazdasága rossz állapotban van, miközben „Magyarországon van egy támadó jellegű, egy offenzív, bővülő, gazdasági programok tömkelegét fölépítő gazdaságpolitika”. (A miniszterelnök évről évre 4 százalék körüli növekedést vizionál, ehhez képest vagy stagnál, vagy recesszióban van a gazdaságunk – A szerk.)

A kormányfő azt mondta, a magyarok nem akarnak egy EU-ban lenni az ukránokkal, mert akkor osztozni kellene az ő sorsukban. Szerinte stratégiai megállapodás kell Ukrajnával, a britekkel, törökökkel van már ilyen megállapodás.

Azzal kapcsolatban, hogy Orbán Viktor felvetette, aláírásgyűjtést indítana „Brüsszel háborús tervei” ellen, azt mondta, az ukrán kérdés egy folyamatos belső vita itthon is, hogy harctéren vagy diplomácia útján lehet-e megoldani. Szerinte háborúellenes nemzeti összefogás nélkül nehéz kívül tartani az országot a háborútól.

A kiterjesztett szja-mentességre áttérve a kormányfő demográfiai fejtegetésbe kezdett. Úgy látja, lassan elfogyunk, és „életveszélynek” nevezte, ha kevesebben születnek, mint ahányan meghalnak.

„Zsugorodó ország nem lehet sikeres”

– mondta, hozzátéve a nyugati minta a migránsok behozatalára nem sikeres. Azt mondta, „kell saját gyerek”, és nem engedjük, hogy akik gyermeket vállalnak, rosszabbul éljenek, mint akik nem. Úgy fogalmazott, ez a közösség érdeke, ők minden gazdasági eszközt a gyermekes családok védelmére fordítanak.

Arra a felvetésre, hogy van-e pénz a gazdaságban erre a kedvezményre, a miniszterelnök azt mondta, a költségvetés nyilvános, abban ott van a fedezete az adócsökkentésnek. Kitért a közteherviselésről szóló nemzeti konzultációra is.

A beszélgetés végén szóba került, hogy a magyarellenességéről ismert Robert Fico szlovák kormányfővel közösen ünnepelték a Mária Valéria híd megépítésének 130. évfordulóját, miközben korábban Sólyom László korábbi államfőt szintén Fico kormányzása idején innen fordították vissza. Orbán Viktor szerint a változás Brüsszelnek köszönhető, aki centralizál, elveszi a tagállamok hatáskörét, ez ellen pedig a kisebb tagállamok tiltakoznak. A kormányfő azt mondta, ma több az egyetértés a magyarok és szlovákok között, mint a vita.

