Orbán Viktor is megszólalt a Lengyelországot ért orosz légtérsértésről

Magyarország szolidaritásáról biztosította Lengyelországot Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor miniszterelnök, aki az esetre a „drónincidens” kifejezést használta. A kormányfő rövid posztjában azt írta,

„Lengyelország területi integritásának megsértése elfogadhatatlan”.

A bejegyzés további részében megismételte saját, békét szorgalmazó politikájának szükségességét. Hozzátette: „Ezért támogatjuk Trump elnök úr békét célzó erőfeszítéseit.”

Mint arról lapunk is többször írt, Donald Trump amerikai elnök egyre kevésbé hisz abban, hogy orosz kollégája abba kívánja hagyni az ukrajnai inváziót, ezért az Egyesült Államok is szankciókat alkalmazna az orosz gazdaság ellen.

