Orbán Viktor kibulizta: Magyarország megkapta Trumptól a szankciómentességet

Magyarország időkorlát nélküli szankciómentességet kapott az Egyesült Államoktól a Török Áramlaton keresztül érkező földgázra és a Barátság vezetéken keresztül érkező kőolajra – jelentette be Orbán Viktor péntek esti, washingtoni sajtótájékoztatóján, miután Donald Trump amerikai elnökkel tárgyalt. Később újságírói kérdésre válaszolva ismertette, ez az amerikai szankciók által sújtott orosz cégek, így a Lukoil vagy a Rosznyeft által szállított energiahordozókra is vonatkozik.

Megállapodás született arról, a diverzifikáció nevében az orosz és francia mellett amerikai nukleáris fűtőelemek is érkeznek Magyarországra a Westinghouse-tól, illetve a kis teljesítményű moduláris reaktorok (SMR) is érkeznek Magyarországra. Arról is megállapodás született, olyan amerikai technológia érkezeik Paksra, mely lehetővé teszi, hogy az elhasznált fűtőelemeket ne kelljen eltávolítani az erőműből. Megállapodtak arról is, a Paks 2-re vonatkozó, decemberben lejáró szankciókat nem meghosszabbítják, hanem eltörlik.

Ezek a megállapodások megfelelnek a korábban a Bloomberg által megszellőztetett információknak.

Kialakítják az amerikai–magyar pénzügyi együttműködés új formáit is, mert az Egyesült Államoknak érdeke Magyarország pénzügyi stabilitása – mondta a kormányfő.

A két ország vezetője áttekintette a befektetéseket, és újabb beruházásokról állapodtak meg – mondta a miniszterelnök.

Emellett hadiipari és űripari együttműködésről is megállapodtak – tájékoztatott a kormányfő.

A budapesti Trump–Putyin csúcstalálkozó továbbra is napirenden van – közölte Orbán Viktor, majd hozzátette, amikor a feltételek előállnak, aminek időpontját most még senki sem tudja megmondani, akkor a találkozó létre is jön. A miniszterelnök ezt később kérdésre azzal egészítette ki, hogy „nem vagyunk közelebb ahhoz képest, ahol tegnap vagy tegnapelőtt voltunk”.

Orbán Viktor kérdésre azt is közölte, a kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodás visszaállításáról nem született döntés, arról további tárgyalások zajlanak. (Az – mint korábban jeleztük – a Kongresszus hatásköre.)