Orbán Viktor nemcsak meghosszabbított, hanem ki is bővített egy baloldali intézkedést

A kormány döntött az élelmiszerekre és drogériai termékekre vonatkozó árréscsökkentés fenntartásáról, és azt 2026 február 28-ig meghosszabbították – jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, a Kormányinfón. Gulyás Gergely jelezte: decembertől további termékekkel bővül az érintett élelmiszerek köre.

Gulyás Gergely úgy fogalmazott: a Magyar Nemzeti Bank adatai is alátámasztják, hogy az infláció elleni közdelemnek az árréscsökkentés hatékony eszköze. A kedvezményes körbe tartozó termékek árának csökkentése, vagy legalábbis az árnövekedés megállítása a pénzromlás ütemét is csökkenti Magyarországon – tette hozzá.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter tájékoztatása szerint ezért a kormány arról is döntött, hogy az élelmiszerekre vonatkozó árrésstop december elsejétől további élelmiszer-termékkörökkel – marha fehérpecsenye, marhafelsál, sertésmájas és sertésmájkrém, félkemény sajt, sajtkrém, kenhető sajt, alma, körte, szilva, szőlő, fejeskáposzta, paradicsom, vöröshagyma, zöldpaprika és bébiétel – bővül.

Szakértők szerint

az árrésstop annak kivezetésekor nagyjából 1,5 százalékponttal fogja megemelni az inflációs mutatót.

Az Országos Kereskedelmi Szövetség értetlenül áll azelőtt, hogy a kormány minden egyeztetés nélkül meghosszabbította az árrésstopot, sőt kiterjesztette azt új termékekre is – áll a szervezet közleményében. Mint fogalmaznak,

az árrésstopot nem kiterjeszteni, hanem kivezetni kellett volna, mert ennek minden feltétele teljesült: az élelmiszer infláció március óta az 5 százalékos határ alatt mozog, és szeptemberben egyáltalán nem növekedtek az árak az előző hónaphoz képest.

Az árak idővel mindenképpen visszatérnek az eredeti pályájukra, de a lakosság addig sem nyertese, hanem vesztese lesz az árrésstopnak. A kiskereskedelem nem tud annyi akciót indítani, amennyit a vevők szeretnének, a települési kisboltok egyre nagyobb bajban vannak, és az intézkedés visszafogja a GDP növekedést is – tették hozzá.

(MTI nyomán)