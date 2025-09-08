Orbán Viktor őrjöng: Trump olyanra készül, amit ő eddig brüsszeli zsákutcának vélt

Vasárnap a Fehér Házban egy riporter megkérdezte Donald Trumptól, hogy készen áll-e az Oroszországot célzó szankciók „második fázisára”, az elnök így válaszolt: „Igen, készen állok.” Azt nem árulta el, hogy elkötelezte-e magát egy ilyen döntés mellett, és hogy mit is jelentene a második fázis. Trump vasárnap este azt mondta, hogy „bizonyos európai vezetők hétfőn vagy kedden egyenként érkeznek az országunkba”, és hogy hamarosan Vlagyimir Putyinnal is beszélni fog.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter vasárnap kijelentette, hogy az Egyesült Államok és az Európai Unió „másodlagos vámokat vethet ki az orosz olajat vásárló országokra”, ami az orosz gazdaságot az összeomlás szélére sodorhatja, és Vlagyimir Putyint a tárgyalóasztalhoz kényszerítheti. Kína az orosz energiaexport egyik fő vásárlója. Trump 50 százalékos vámot vetett ki az indiai árukra – látszólag azért, mert India orosz olajat importál, bár az amerikai elnöknek más sérelmei is vannak Indiával szemben, köztük állítólag az is, hogy az indiai miniszterelnök nem jelölte őt Nobel-békedíjra.

Az ukrán hadsereg közölte, hogy vasárnapra virradó éjszaka támadást indított az orosz Brjanszk régióban található Barátság olajvezeték ellen, amelynek során „átfogó tűzkárok” keletkeztek. Ez része annak a stratégiának, amely Oroszország energiaiparát támadja, ez az ágazat az ország gazdaságának gerincét képezi és a háború finanszírozásához járul hozzá. Az olajvezetékből kap olajat többek között Magyarország és Szlovákia, amelyek miniszterelnökei baráti viszonyban vannak Vlagyimir Putyinnal.

Donald Trump megadta Vlagyimir Putyinnak, amit akart, amikor fogadta az orosz elnököt Alaszkában – nyilatkozta Volodimir Zelenszkij az amerikai ABC televíziónak. „És ez sajnálatos… Putyin nem akar velem tárgyalni, de nagyon szeretne találkozni az Egyesült Államok elnökével, hogy mindenkinek megmutathassa a videókat és képeket, hogy ott van” – tette hozzá az ukrán vezető. Az ABC műsorvezetője felvetette Zelenszkijnek: „[Putyin] azt mondta, hogy találkozik önnel, ha Moszkvába jön”, mire az ukrán elnök gúnyosan így válaszolt: „Jöhet Kijevbe!” Majd hozzátette: „Nem mehetek Moszkvába, amikor az országomat minden nap rakétákkal támadják, támadások érik… ő ezt megérti.” Putyin álláspontja csak egy trükk volt, hogy elhalassza a találkozót, mondta Zelenszkij, hozzátéve, hogy „bármilyen találkozóra kész – de nem Oroszországban – bármilyen találkozóra, kétoldalúra, háromoldalúra is”.

Az ukrán elnök külön nyilatkozatában elmondta, hogy számít az Ukrajna ellen indított eddigi legnagyobb orosz támadásra adott határozott válaszra az Egyesült Államok részéről. Az áldozatok között volt egy anya és csecsemője, és először ért találat egy fontos kormányzati épületet Kijevben. „Fontos, hogy a partnerek széles körű válaszadással reagáljanak a mai támadásra” – mondta Zelenszkij vasárnap. „Számítunk Amerika határozott válaszára. Erre van szükség.” Trump ukrajnai háborús különmegbízottja, Keith Kellogg vasárnap kijelentette, hogy az orosz támadás „nem arra mutat, hogy Oroszország diplomáciai úton kívánja befejezni ezt a háborút”.

(via The Guardian)