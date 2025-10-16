Orbán Viktor repes az örömtől: Budapestre jön Trump és Putyin

Donald Trump amerikai elnök azt közölte: „nagyon eredményes” telefonbeszélgetést folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel csütörtökön, „nagy előrehaladást” említett az orosz–ukrán háború lezárásának ügyében. A beszélgetésről az amerikai államfő a Truth Social felületén számolt be, amit az Index szemlézett.

Trump azt írta, Putyin gratulált neki a közel-keleti béke eredményéhez.

Az amerikai vezető egy újabb magas szintű, Marco Rubio külügyminiszter vezette találkozót beszélt meg orosz kollégájával.

„Putyin elnökkel ezt követően egy közösen kijelölt helyszínen, Budapesten fogunk találkozni, hogy megnézzük, le tudjuk-e zárni ezt a »dicstelen« háborút Oroszország és Ukrajna között”

– írta Trump, aki megjegyezte, az orosz vezetővel folytatott beszélgetésről pénteken a Fehér Házban tárgyal majd Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is, hozzátéve, hogy „sok egyéb fontos kérdés is napirendre kerül”.

Az orosz és az amerikai elnök legutóbb augusztusban, az alaszkai Anchorage-ben találkozott, azonban konkrétumokban nem állapodtak meg.

A bejelentést Orbán Viktor egy „újabb nagyszerű esélynek” nevezte a békére.