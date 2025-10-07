Orbán Viktor tombol, a repülőrajt nem indul az év második felében sem

2025 augusztusában az ipari termelés volumene 7,3, munkanaphatástól megtisztítva 4,6 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól – írja kedd reggeli gyorstájékoztatójában a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Az intézet hozzáteszi, szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2,3 százalékkal kisebb volt a 2025. júliusinál.

A hivatal tájékoztatása szerint a feldolgozóipari alágakban – egy kivételével – csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártásban jelentősen visszaesett a kibocsátás, míg a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása bővült.

Az ipari termelés az év első nyolc hónapjában 3,9 százalékkal kisebb volt, mint 2024 azonos időszakában.

A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás az előző hónaphoz képest 2,3 százalékkal csökkent – zárul a KSH tájékoztatása.

