Orbán Viktorék súlyos mulasztására emlékeztet a Jobbik

A Jobbik már több mint egy évtizede követeli a pedofil elkövetők kémia kasztrálását, amit mindezidáig a Fidesz valamiért lesöpört az asztalról – emlékezteti az elmúlt napok közéleti botrányára Orbán Viktort az ellenzéki erő. A kormányfő reggeli rádiós beszélgetésére reagálva felidézik, ha időben megszavazták volna a javaslatukat, talán a Szőlő utcai ügy meg sem történik.

Mint fogalmaznak, a Jobbik többször is felhívta a figyelmet, hogy hazánkban, különösen vidéken árad a bűn. Mint írják a, regisztrált bűncselekmények száma tavaly meghaladta a 230 ezret, vagyis másfélszeresére nőtt 2021 óta.

Az ellenzéki párt rámutat, nemcsak otthonaikban nincsenek biztonságban az emberek, hanem egyre világosabb, hogy

a gyermekvédelmi rendszerben is vállalhatatlan kockázatoknak vannak kitéve az elesett fiatalok,

a kormány pedig másfél évtized alatt, kétharmados felhatalmazásokkal sem oldotta meg a súlyos problémákat.

A Jobbik azt is a kormány szemére veti, hogy az infláció letörése elmaradt, a devizakárosultak is másfél évtizede várnak hiába az igazságtételre, a környező országok pedig elhúztak hazánk mellett.

„Ennek a kormánynak 15 éve volt arra, hogy megoldja a problémákat, de ez alatt az idő alatt nem az egyre mélyülő lyukakat, hanem a saját zsebeiket tömték!”

– zárul a Jobbik közleménye.

