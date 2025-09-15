Rácz Roland Imre: A komáromiaknak ne a Felvidékre vagy Tatabányára kelljen menniük orvosi ellátásért!

Rácz Roland Imrét indítja a Jobbik a 2026-os országgyűlési választáson Komárom-Esztergom vármegye 3. számú választókerületében – jelentette be a párt hétfői, komáromi sajtótájékoztatóján Brenner Koloman, a párt elnökhelyettese, országgyűlési képviselője. A jelölt közölte, célja, hogy

a választókerület településeit elkerülő utakkal mentesítsék

a jelentős forgalomterhelés alól.

Rácz emellett jelentős kihívásokat lát a helyi egészségügyben is. Mint a jobbikos aspiráns fogalmazott, meg kell oldani, hogy

a helyieknek ne a Felvidékre vagy Tatabányára kelljen átjárnia egészségügyi ellátásért.

A jelöltbemutatón Brenner Koloman felidézte, a Jobbik 106 egyéni választókerületi jelölttel és önálló országos listával indul a 2026-os választáson a rendszerváltásért. A Jobbik elnökhelyettese közölte, a parlamentben ellensúlyt kívánnak képezni. Emlékeztetett, milyen volt a kommunista rendszer egypárti túlhatalma, és most milyen a fideszes rendszer túlhatalma. Fontosnak nevezte, hogy legyen a magyar parlamentben tisztes, nemzeti, keresztény és konzervatív párt, a Jobbik mint az Európai Keresztény Párt tagszervezete ezt kínálja.

Brenner Koloman rámutatott, a magyar emberek életét közvetlenül érintő problémákkal csak a Jobbik foglalkozik.

Mint mondta, a devizakárosultak ügyében „felkerült egy reménysugár a horizontra”, pártja pedig folyamatosan azt képviseli, hogy fizessenek a bankok, a károsultaknak pedig egyéni pereskedés nélkül jár az igazságtétel.

Az ellenzéki erő alelnöke a szenteste napját munkaszüneti nappá nyilvánító népszavazás iránti aláírásgyűjtésüket is az emberek életét befolyásoló tényezőként említette. Brenner Koloman közölte, a kezdeményezés célja, hogy karácsony teljes egészében a „családok ünnepe lehessen”. Emlékeztetett, országosan 20 ezer aláírás összegyűjtése esetén a választópolgárok, népszavazáson dönthetnek arról, munkaszüneti nap lehessen szenteste napja.

Rácz Roland Imre megjegyezte, az elkövetkező három hónapban a választókerület minden települését végig fogják járni, a választópolgárokkal találkozva pedig ők is gyűjteni fogják az aláírásokat a szabad december 24-ért.