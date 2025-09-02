Rátkovics Viktória: Budaörs térségében gazdaságélénkítő beruházások szükségesek

A Jobbik Pest vármegye 2-es számú választókerületében Rátkovics Viktóriát indítja a 2026-os országgyűlési választáson – közölte az ellenzéki párt kedden. Közleményükben ismertetik, Rátkovics Viktória a Jobbik Ifjúsági Tagozatának elnökhelyettese, gyógyszerészhallgató. Jobboldali értékrendjének az alapja a nemzeti szuverenitás, a közösség megerősítése és a fiatalok képviselete.

Mint írják, jelöltjük azért indul Pest vármegye 2-es számú választókerületében a képviselői megbízatásért, hogy a helyiek hangját erősítse, és valódi képviseletet biztosítson számukra az Országgyűlésben. Pest vármegye 2-es választókerületében komoly hiányosságok nehezítik a mindennapi életet:

a települési intézményhálózat – az utak, a közvilágítás, a csapadékvíz-elvezetés – mellett a közösségi terek, az iskolák és a bölcsődei kapacitások is túlzsúfoltak, vagy éppen nem elég rugalmasan működnek a valós igényekhez képest.

A budaörsi térségben közműrendszer elavult, gyakran nem képes kielégíteni a lakosság igényeit – áll a közleményben. Hozzáteszik, különösen az ivóvíz és szennyvíz területén szükséges gyors korszerűsítés és bővítés. A térség gazdasági potenciálja – a helyben működő kisvállalkozások, K+F és innovációs tevékenység – alulhasznosított.

Ugyanakkor Pest megye multikulturális karaktere – a térségi kisvárosokat átszövő nemzetiségi örökségek – érték, amelyet eddig nem társítottak szervezett közösségi támogatási programokhoz. Mindezen problémákra egy integrált, többszintű válasz adható:

korszerűsített közművek, rugalmas intézményrendszer, új bölcsődék, több és élhetőbb közösségi terek révén javulhat az életminőség

– olvasható a Jobbik tájékoztatásában.

Úgy vélik a Budaörs központú választókerületben a gazdaságélénkítő beruházások – a kis- és középvállalkozások támogatása, a helyi piacok fejlesztése, a turizmus és a helyi termékek – segíthetnének új munkahelyek teremtésében. Emellett

célszerű aktiválni a TOP Plusz és más uniós pályázati lehetőségeket, például a bölcsődei és infrastrukturális fejlesztések megvalósítására.

Végül pedig elengedhetetlen a nemzetiségi közösségek számára kulturális és identitáserősítő programok indítása, amelyekhez kapcsolódó működési/pályázati támogatások (például civil vagy nemzetiségi kezdeményezések) elérhetők, és ezáltal a közös összetartozás érzése megerősödhet – zárul az ellenzéki erő közleménye.

A Jobbik korábban azt közölte, mind a 106 egyéni választókerületben önálló jelölttel, valamint önálló országos listával indulnak a 2026-os országgyűlési választáson a kormányváltásért.