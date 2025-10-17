Reagáltak Orbán Viktorra, ezt nem teszi zsebre a kormányfő

Ha a világpolitikai fejlemények fátylát lefejtjük hazánkról, akkor egy elgyötört Magyarországot látunk – írja Orbán Viktor reggeli rádiós beszélgetésére reagálva a Jobbik. A miniszterelnökkel ellentétben az ellenzéki párt olyan országot lát, ahol

az emberek belefáradtak a „még 4 év kell a jóléthez” ígéretekbe,

akik belefáradtak abba, hogy világrekorder élelmiszerár-emelkedés tiporta sárba az országot. A közlemény rámutat, az emberek tartanak az áradó bűnözéstől, sejtik, hogy a mostani kormány nem akarja megvédeni őket az áremelkedéstől, a nyerészkedő bankoktól.

„Vajon mikor lesz hajlandó végre a magyar valósággal is szembenézni a digitális harcosok feje?”

– teszik fel a kérdést.

A Jobbik szerint valójában a magyar emberek élhető és biztonságos Magyarországra vágynak, amihez meg kell duplázni a vidéki rendőrök számát, újra kell nyitni a bezárt rendőrségi épületeket, vissza kell adni a bankok által az emberektől igazságtalanul elvett vagyonokat, igazságot kell tenni a devizakárosultak ügyében.

A reggeli rádiós beszélgetésről itt számoltunk be: