Reakció érkezett a kormányfő rádiós beszélgetésére, ezt sem fogja bekeretezni

A Jobbik úgy véli, Orbán Viktortól mindenki víziót várt „háborús propaganda, a valóság elferdítése, uszítás és ígérgetés helyett”. Az ellenzéki párt a miniszterelnök péntek reggeli rádiós beszélgetésére reagálva azt írta, a magas fordulatszámra csavart brüsszelezés, hergelés, a választásokhoz közeledve érkező számtalan ígérgetés, a Trumppal való színjáték is csak azt bizonyítja, hogy a Fidesz bajban van.

„Bő 15 év, számtalan kétharmad utáni cserbenhagyás és a hatalom megtartását célzó kormányzás után már azt sem hiszik el az emberek, amit a miniszterelnök kérdez”

– emelik ki.

Mint a párt fogalmaz, a magyar emberek több mint másfél évtizede hiába vártak megoldást a valódi, mindennapos problémáikra, azaz a bűncselekmények elharapózására, a bérek és a nyugdíjak leszakadására, az egészségügyi ellátást hiányosságaira, élelmiszerárak növekedésére.

A Jobbik szerint Orbán Viktor minden esélyét eljátszotta, a magyarok biztonságos, élhető országot akarnak és olyan kormányt, amely nem a saját zsebét tömi, hanem kiáll értük és a nemzeti érdekek mellett.

„Ezt mutatták meg nemrég az önök által cserben hagyott devizások is!”

– utaltak a múlt szombati demonstrációra.

Az ütőkártya immáron nem az ön, hanem a nép kezében van, és ők élni is fognak ezzel! – írja közleményében az ellenzéki erő.