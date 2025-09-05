Rég kapott ennyire „kicsit rossz” hírt Orbán Viktor

2025 júliusában az ipari termelés volumene 1,0 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2,0 százalékkal nagyobb volt a 2025. júniusinál – áll a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) péntek reggeli gyorstájékoztatójában.

Az állami intézet azt írja, a feldolgozóipari alágak többségében csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártásban, az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában, valamint a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásában növekedés következett be, ugyanakkor a villamos berendezés gyártása (ide tartozik az akkumulátorgyártás is – A szerk.) visszaesett.

A KSH statisztikái szerint az ipari termelés az év első hét hónapjában 3,5 százalékkal kisebb volt, mint 2024 azonos időszakában.

A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás az előző hónaphoz képest 2,0 százalékkal nőtt – zárul a KSH tájékoztatója.

A hazai gazdaságot az idei évben eddig a fogyasztás tartotta vissza a recessziótól, a KSH csütörtökön azonban ennek megtorpanásáról adott hírt.