Simonka György torokelvágást vizionált, Lázár János szerint igény volna rá

A bűnszervezetben elkövetett, 1,4 milliárd forintos károkozással vádolt Simonka György és 32 társa ellen jelenleg is büntetőper folyik, de ez nem gátolta meg abban, hogy ismét politikai pályára lépjen. „Simi” ugyanis – helyi fideszes körökben így emlegették – látható fölénnyel nyerte a június 9-i polgármesterválasztást Pusztaottlakán, és mint elmondta, győzelme csak egy állomás a visszatéréséhez.

Terveiről az ATV Egyenes beszéd c. műsorában beszélt, amit a 24.hu foglalt össze.

„Kubatov Gáborék azt kérték, hogy a bíróságon tartsam a szájam”

– Simonka nemrégiben ezzel a mondásával turnézta végig a magyar sajtót, de nagyon úgy tűnik, sok mondanivalója maradt még. És már az is látszik, hová szeretné magát „átmenteni”. Úgy véli, meg tudja nyerni a 2026-os választást a körzetében,

„hiszen mind a Tisza Párt, mind a Fidesz, mind pedig a DK pártpolitizálnak, nem is tudnak ettől eltérni… én pedig egyetlen egy dolgot fogok kérni az emberektől, hogy arra szavazzanak, hogy én Dél-Békést, a körzetünket képviseljem, ne pedig a pártpolitikát”

– árulta el a műsorban. Szerinte 2026-ig a Tisza Párt már nem fog erősödni, viszont a Fidesz sokat gyengülhet, a választást vagy az egyik, vagy a másik nyeri meg, más esélyest nem lát.

Ezen a ponton Simonka megjegyezte, hogy a DK-t kivéve bárkivel együttműködne, majd hozzátette:

„ha a Tisza Párt fog nyerni és felkérnek és segítségre van szükség, akkor nekik fogok segíteni”.

A kegyvesztett egykori fideszes – bár még mindig tag – tehát most a Magyar Péter-féle pártba próbálja beudvarolni magát. Arról is beszélt, hogy a 2026-os választásokon részben azért is indul, hogy bebizonyítsa, rossz döntés volt őt mellőzni a Fideszben.

Simonka György, aki a mai napig ártatlannak vallja magát, ezúttal az építésügyi minisztert vette szájára. Arról beszélt, szerinte Lázár János áll az ellene indított büntetőügy hátterében. “Nagyon sok esetben léptem a Lázár János tyúkszemére…” – például akkor, amikor megpróbálta megakadályozni, hogy a miniszter “megszerezze a mezőhegyesi ménesbirtoknak az óriási vagyontömegét”.

„Akkor ő, amikor kikísért a miniszterelnöktől azt mondta, hogy ha az útjába állok, akkor elvágja a torkomat”

– állítja Simonka.

Lázár János nem késett a válasszal:

„Ez eddig nem merült fel lehetőségként, hogy ilyen eszközökhöz folyamodjak. Biztos, hogy nem mondtam ilyet, már csak azért sem, mert amit ígérek, azt meg szoktam csinálni.” Majd epésen hozzátette: fideszes körökben erre azért nagy igény lenne, de nem tudja ezt a társadalmi várakozást kielégíteni.

Különös, amikor az egyik száműzött fideszes a másik, kispadról épphogy visszatért fideszest tépi.

(Címlapkép: MTI Fotó/Soós Lajos)