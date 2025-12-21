Stop Beneš: a szlovák nagykövetségnél tiltakozott a Jobbik IT

„Karácsonyi ajándékul” a kollektív bűnösség elvén alapuló Beneš-dekrétumokra emlékeztette a szlovák nagykövetséget a Jobbik Ifjúsági Tagozat (IT). Az ellenzéki párt ifjai olyan fotókkal illusztrált képsorozatot függesztettek ki északi szomszédunk nagykövetsége előtt, mely a beneši rendelkezések alapján kitelepítetteket ábrázolta.

„Amíg Ficóék páros lábbal tiporják felvidéki testvéreink alapvető nemzetiségi jogait, addig a »világszínvonalú« külpolitikánk lapít, mint az a bizonyos…”

– hangsúlyozta Magyari Tibor, a Jobbik IT alelnöke a flashmob alkalmával.

Mint arról beszámoltunk, a Robert Fico vezette szlovák kormánytöbbség ismét a Beneš-dekrétumok alapján koboz el olyan földeket, melyek tulajdonosai magyar vagy német felmenőkkel rendelkeznek, a Beneš-dekrétumok megkérdőjelezését pedig féléves börtönbüntetéssel sújtja.

A frissen megszavazott szlovák törvények ellen felvidéki magyar politikusok is tiltakoznak.

„Emlékeztetnénk arra a szlovák kormányt, hogy a Beneš-dekrétumokat védő törvénynek az Európai Unióban helye nincs, illetve emlékeztetnénk a magyar kormányt, hogy nyissák ki a szájukat akkor, amikor a magyar nemzet tényleges védelméről van szó!”

– mondta Magyari Tibor.

A Jobbik elnökhelyettese és országgyűlési képviselője, Brenner Koloman a parlament Külügyi Bizottságának összehívását és többek közt Orbán Viktor miniszterelnök meghallgatását kezdeményezte.

Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter a felvidéki magyarokat sújtó rendelkezés ellen „a helyzet elemzésével” és „folyamatos konzultációval” lép fel.