Szinte hihetetlen, mi történik a benzinkutakon!

A héten szerdán a benzin nagykereskedelmi ára tovább csökken bruttó 2 forinttal, gázolaj beszerzési ára továbbra is változatlan – írja a Holtankoljak. Az autós portál a saját statisztikáira hivatkozva azt írja, a hazai üzemanyag-átlagárak az alábbiak szerint alakulnak kedden:

– 95-ös benzin: 579 forint/liter,

– gázolaj: 603 forint/liter.

Hétfőről keddre ugyancsak a benzin nagykereskedelmi ára csökkent, ez azonban nem okozott árváltozást a kútoszlopokon, egy nap alatt egyelőre nem változott sem a benzin, sem a dízel átlagára.