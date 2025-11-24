Tovább nyílik az olló a benzin és a gázolaj ára között

Kedden a benzin nagykereskedelmi ára csökken tovább bruttó 2 forinttal, a gázolaj ára változatlan marad – tájékoztat a Holtankoljak. Az autós portál tájékoztatása szerint az átlagárak hétfőn:

– 95-ös benzin: 579 forint/liter,

– gázolaj: 603 forint/liter.

Legutóbb szombatra változott a benzin ára, akkor ugyancsak 2 forintos nagykereskedelmiár-csökkenésről érkezett hír. A benzin fogyasztói ára ennek ellenére változatlan maradt azóta, míg a gázolajért egy forinttal többet kell fizetniük az autósoknak.