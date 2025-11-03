Szlobodnik László: Tiszaújváros környékén is a várólisták, a közbiztonság és az utak állapota a fő kihívás

Szlobodnik László civil aktivistát indítja a Jobbik országgyűlési jelöltként a tiszaújvárosi központú Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 6. választókerületben – közölte a párt. A jelölt ismertette, jelenleg két alapítványban is tevékenykedik, melynek profilja a szociális helyzet felmérése, a problémák megoldásainak keresése, enyhítése. Hozzátette, több mint húsz éve küzd a rendszerben tapasztalható jogsértések ellen, úgy véli, minden második-harmadik ember érintett ilyen ügyben.

Az ellenzéki jelölt szerint

a tiszaújvárosi térség fő problémája az egészségügy helyzete,

közülük is kiemelte a hosszú várólistákat és az ellátások elégtelen színvonalát.

Ehhez hasonló probléma a térségben a közbiztonság helyzete – mondta Szlobodnik László. Kiemelte,

ez akkor bukik ki, amikor az ember közvetlenül válik sértettjévé, esetleg áldozatává egy csoportos garázdaságnak.

A harmadik jelentős kihívás a térség előtt az utak állapota – húzta alá a Jobbik képviselőjelöltje. Mint mondta, akár tömegközlekedéssel, akár személygépkocsival közlekedve megtapasztalható azok katasztrofális állapota. Véleménye szerint

szakmai, professzionális útjavításokra lenne szükség, ugyanis nem elég az évi egy-két kátyúzás.

A sajtótájékoztatón Lukács László György, a Jobbik parlamenti frakcióvezetője ismertette, 2026-ban mind a 106 helyen önálló képviselőjelölttel száll ringbe a kormányváltásért. Úgy fogalmazott, ma nincs olyan politikai erő, mely az élhető és biztonságos Magyarországot képviselné. Lukács szerint ennek része lenne a devizakárosultak méltó igazságtétele, az emberek inflációtól megvédése kommunista árstopok helyett hatékony gazdasági intézkedésekkel, illetve az is, hogy szenteste napját munkaszüneti nappá tegyék.

Lukács azt is mondta, a Tiszaújvárosban és környékén élők érzik, hogy árad a bűn, 2021 óta másfélszeresére növekedett az elkövetett bűncselekmények száma, a térségben is naponta tizenhat bűncselekményt követnek el. Az ellenzéki politikus szerint ez ellen a rendőri állomány megduplázásával, a megélhetési válság felszámolásával kell küzdeni. Lukács László György úgy látja, Szlobodnik László emberi jogi aktivistaként ezek érvényesítéséért dolgozik.