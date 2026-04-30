Teljes lett Magyar Péter kormányának névsora

Pósfai Gábort, a Tisza operatív vezetőjét kérte fel a rendvédelmet és sportot felügyelő és irányító Belügyminisztérium vezetésére, míg a párt jogi vezetőjét, Melléthei-Barna Mártont kérte fel az Igazságügyi Minisztérium irányítására Magyar Péter – közölte Facebook-bejegyzésében a leendő kormányfő.

Magyar Péter úgy véli, Pósfai Gábor minisztersége garancia arra, hogy lezáruljon az a korszak, melynek során a politikai utasítások sokszor felülírták és aláásták a szakmai szempontokat a rendvédelem területén.

„A Tisza programja a működő és emberséges Magyarország megteremtését tűzte ki célul: a rendvédelemben is ez a két vezérelv fog érvényesülni. Ahhoz, hogy mindenben a magyar embereket és hazát szolgáló, valóban szolgáltató rendőrséget, katasztrófavédelmet, tűzoltóságot, büntetés-végrehajtást és szakszolgálatokat építsünk, első feladatunk lesz, hogy helyreállítsuk a területen dolgozók megbecsültségét és tekintélyét” – írja Magyar, hozzátéve, a legfontosabb céljuk és feladatuk, hogy minden magyar honfitársunk biztonságban érezhesse magát az ország minden pontján.

A miniszterelnök-jelölt szerint a rendvédelmi munkatársak felé az elvárásaik: hatékony szakmai munka, a jogszabályok betartása és betartatása, valamint hogy soha ne felejtsék el, hogy a hazánkra esküdtek fel, nem egy pártra. Kizárólag a magyar embereket kell szolgálniuk, nem pártutasításokat.

„A Tisza-kormány alatt nem lesznek érinthetetlen emberek, nem lesznek eltüntetett akták, nem lesznek felülről leállított nyomozások” – hangsúlyozza a leendő miniszterelnök.

Magyar Péter azt is közli bejegyzésében, jövőben a sport is a Belügyminisztérium felügyelete alá fog tartozni. A versenysport sikerei mellett még nagyobb hangsúlyt kap az utánpótlás-nevelés, a szabadidősport, valamint a fogyatékossággal élők sportja. Kiemelt cél lesz a források hatékony felhasználása is. „Törekvésünk, hogy ne csupán büszkék legyünk eredményeinkre, hanem hogy egyre többen sportoljanak, és valóban sportoló nemzetté váljunk” – olvasható a posztban.

A leendő miniszterelnök azt is közölte, Melléthei-Barna Márton igazságügyi miniszterként felel a jövőben a jogállam és a jogbiztonság helyreállításáért. Alhúzta, gondoskodnia kell a magyar embereknek járó uniós források hazahozatalát lehetővé tevő jogszabályi keretek kialakításáról.

Magyar kiemeli, az elkövetkező időszakban az igazságügyi miniszter fő feladata lesz jogszabályokkal biztosítani azt, hogy a magyar emberek ismét egyenlőek legyenek a törvény előtt, hogy megszűnjön a korrupció és helyreálljon a független ellenőrző intézmények, hatóságok szakmaisága és azok működése politikamentes legyen. Feladata lesz továbbá a jogalkotás minőségének helyreállítása, a szükséges átláthatóság biztosítása és a megfelelő szintű szakmai és társadalmi egyeztetés lefolytatása – olvasható Magyar Péter bejegyzésében.

Így már teljessé vált Magyar Péter tizenhat fős miniszteri névsora:

Miniszterelnökség: Ruff Bálint,

Pénzügyminisztérium: Kármán András,

Külügyminisztérium: Orbán Anita,

Gazdasági és Energetikai Minisztérium: Kapitány István,

Belügyminisztérium: Pósfai Gábor,

Honvédelmi Minisztérium: Ruszin-Szendi Romulusz,

Igazságügyi Minisztérium: Melléthei-Barna Márton,

Egészségügyi Minisztérium: Hegedűs Zsolt,

Gyermek- és Oktatásügyi Minisztérium: Lannert Judit,

Tudományos és Technológiai Minisztérium: Tanács Zoltán,

Agrár- és Élelmiszer-gazdasági Minisztérium: Bóna Szabolcs,

Terület- és Vidékfejlesztési Minisztérium: Lőrincz Viktória,

Közlekedési és Beruházási Minisztérium: Vitézy Dávid,

Szociális és Családügyi Minisztérium: Kátai-Németh Vilmos,

Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium: Tarr Zoltán,

Élő Környezetért Felelős Minisztérium: Gajdos László.