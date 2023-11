Törés a Momentumban: „önsorsrontónak” látják Donáth Anna DK-ellenességét, mégis támogatja Karácsonyt

Mostanában Donáth Anna a Momentum EP-listavezetője nyilatkozataiban látványosan elhatárolódik a Gyurcsány Ferenc vezette DK-tól, a Momentumban viszont nem arat osztatlan sikert ez az elképzelés, sőt. Erről írt a 444.hu, a Nyugati Fény és az Index is.

Momentumos politikustól eddig nem látott határozottsággal ítélte el Donáth Anna elmúlt hetekben tanúsított ámokfutását Baja momentumos polgármestere, Nyirati Klára

- írta a DK-közeli lap a liberális párt egyetlen vidéki városvezetőjéről, míg a 444 arra emlékeztet,

Donáth hazugnak, károsnak és toxikusnak nevezte a DK politikáját, s azt sem tartja elképzelhetőnek, hogy egy listán szerepeljen Gyurcsány Ferenccel.

Donáth nehezen vitathatóan jellemzően azt hangsúlyozza, hogy a DK a hazugság kultúráját képviseli, ők viszont az igazság mellett vannak, és a Momentum fogja megújítani az ellenzéket.

A párt EP-képviselőjével szembehelyezkedő Nyirati a Nők a politikában rendezvénysorozat egyik részében Kalocsán Magóné Tóth Gyöngyi Mária, a DK helyi képviselőjétől azt a kérdést kapta: Donáth Anna, a Momentum arca egy az egyben nekiment a DK-nak (...) te ezt momentumosként hogy éled meg?

Erre a polgármester úgy válaszolt:

Borzasztó rosszul. Olyannyira, hogy én pont tegnap beszéltem Fekete-Győr Andrással (...) és ő is úgy gondolja, hogy Donáth Anna hülyeségeket csinál. Tehát ha szövetségre akarunk lépni valakivel, akkor miért rúgunk bele?

Nyirati Klára azt is hozzátette, most nagyon haragszik Donáthra, és ezzel nincs egyedül, ugyanis Soproni Tamás, Terézváros momentumos polgármestere is azt mondta neki erről, nem tér magához.

Ezt a helyzetet a bajai városvezető taktikailag és erkölcsileg is nonszensz, sőt önsorsrontó lépésnek tartja.

Az Index felidézte, Donáth Anna hétfőn egy hétfői sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy nem fognak közös listán indulni a DK-val, de az önkormányzati választáson nem zárja ki az együttműködést. A lap arra is kitér, hogy a Momentumból több meghatározó politikus is átsorolt a DK-ba a közelmúltban.

A fővárosban a párt Karácsony Gergelyt támogatja, aki mögé a DK is beállt

Friss hír, hogy Budapesten a Momentum besorolt Karácsony Gergely mögé, támogatják főpolgármesteri újraválasztását 2024-ben. Ezt Gelencsér Ferenc, a Momentum elnök-frakcióvezetője, Donáth Anna EP-listavezető és Karácsony Gergely főpolgármester sajtótájékoztatón jelentették be.

Gelencsér elmondta, hogy „az elmúlt 4 évben sikeres együttműködés volt a Momentum és Karácsony Gergely között. Budapest szabad és szabad is marad. A Momentumon nem fog múlni, hogy mindenhol egy az egy ellen induljon az ellenzék a Fidesz ellen, ezért is támogatjuk Karácsony Gergelyt.”

Donáth Anna ugyanakkor azt emelte ki:

Karácsony Gergely és a Momentum között van közös alap. Ilyen a szabadelvűség és a zöldkérdés. Ezért sem kérdés számunkra, hogy Karácsony Gergelyt támogatjuk.

Karácsony megköszönte a Momentum támogatását, és kijelentette, hogy ez a támogatás kölcsönös. „Azt gondolom, hogy a Momentum fontos része a fővárosi koalíciónak. Velük a legtöbb stratégiai kérdésben közelebb álltunk egymáshoz, mint bármely másik párttal. Soproni Tamás és Pikó András remek polgármesterek, Kerpel-Fronius Gábor pedig remek főpolgármester-helyettesnek bizonyult.”

Korábban már a Párbeszéd mellett a Gyurcsány-féle DK is beállt a regnáló főpolgármester mögé. Eddig a Fidesz nem rukkolt elő jelölttel, és az MSZP egyelőre szintén nem döntött Budapesttel kapcsolatban, a Jobbik-Konzervatívok pedig önálló jelöltet indít Brenner Koloman személyében.

(Címlapkép: Donáth Anna és Karácsony Gergely - Facebook)