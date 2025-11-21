Halvány mosoly jelenhet meg sok autós arcán

Hosszú idő után szombattól a benzin nagykereskedelmi ára változik, bruttó 2 forinttal csökken majd az ár – tájékoztat a Holtankoljak. A szakportál azt is közölte, a hétvégén a gázolaj beszerzési ára változatlan marad.

A lap statisztikái szerint pénteken az alábbi átlagárakon tankolhatunk:

– 95-ös benzin: 579 forint/liter,

– gázolaj: 602 forint/liter.

A nagykereskedelmi árak közül péntek reggelre a gázolajé változott, a kutaknak literenként 3 forinttal kell többet fizetniük a dízelért. Csütörtökhöz képest a benzin fogyasztói ára nem változott, a gázolaj esetében a háromforintos nagykereskedelmiár-emelkedés azonban a kútoszlopokon ennél kisebb, literenként 2 forintos áremelkedést okozott.