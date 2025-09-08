Tőzsdei céget játszott át a NER kezére a magyar állam

Az N7 Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Holding Zrt. tőzsdén kívüli ügylet keretében részvényadásvételi-szerződéseket kötött a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. projektvállalatával (4iG SDT EGY Zrt.) a Rába Járműipari Holding Nyrt. 54,34 százalékos többségi tulajdonrészének eladására – jelentette be hétfőn a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

A közlemény szerint a 129 éves múltra visszatekintő Rába Járműipari Holding Nyrt. Magyarország meghatározó jármű- és komponensgyártó vállalatcsoportja, amely a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságként hazai és nemzetközi szinten egyaránt ismert. A vállalatcsoport fő tevékenységi köre a nehézgépjárművek komplett futóműveinek, futóműalkatrészeinek, valamint speciális járművek gyártása, amelynek jelentős része exporttevékenység formájában az Európai Unió, a FÁK-országok és az Egyesült Államok piacaira irányul.

A 4iG Csoport bekapcsolódása a Rába Csoport tulajdonosi körébe nemzetközi piaci integrációt jelent, amely stratégiai lépés megerősíti a Rába piaci stabilitását és lehetőséget teremt a hazai és nemzetközi piacokon való még intenzívebb jelenlétre. A hatékony digitális működés megteremtésén, a folyamatoptimalizáláson és az innováció előmozdításán túl, a nemzetközi kapcsolatain keresztül, a 4iG Csoport képes lesz támogatni a meglévő projektportfóliót és a 8×8-as járműplatformok fejlesztését is – emelte ki az NGM.

Az állami részen felül a 4iG 20 százalékos részvénycsomagot vásárol a Széchenyi István Egyetemért Alapítványtól, míg a fennmaradó 25 százalékos közkézhányadra a jogszabályoknak megfelelően kötelező nyilvános vételi ajánlatot tesz, 1789 forintos áron. A tranzakció közel 25 milliárd forintos értékét a társaság saját tőkéből és hitelből finanszírozza – közölte a cég. Hozzátették,

a stratégiai együttműködés célja, hogy az üzleti és exportlehetőségek bővítésén keresztül a Rába Nyrt. a jövőben regionális gyártási és fejlesztési központként működjön, amely a Tatra második legnagyobb európai beszállítójaként a NATO- és EU-tagországok számára is versenyképes járműipari megoldásokat kínálhat.

Jászai Gellért vezérigazgató úgy véli, a hagyományos védelmi kompetenciák és az újgenerációs technológiák összekapcsolásával a Rába közel 130 éves ipari örökségén alapuló modern nagyvállalat jöhet létre, amely a NATO- és EU-tagországok számára is versenyképes, magyar gyártású és fejlesztésű megoldásokat kínál.

A 4iG közleményben jelezte, hogy a cseh tulajdonú globális védelmi ipari vállalat, a Czechoslovak Group leányvállalata, a CSG DEFENCE a.s. szakmai partnerként csatlakozik a tranzakcióhoz, amellyel nem kötelező érvényű szándéknyilatkozatot írt alá a 4iG S&D leányvállalata, a 4iG SDT EGY Zrt. Ennek értelmében a 4iG kizárólagos jogokat kap Magyarországon Tatra márkájú katonai járművek értékesítésére, összeszerelésére, szervizelésére és disztribúciójára. Cserébe a cseh vállalat opciósan akár 49 százalék tulajdonrészt szerezhet a 4iG SDT EGY Zrt.-ben, amely 37 százalékos közvetett részesedést jelent a Rába Járműipari Holding Nyrt.-ben.

(MTI)