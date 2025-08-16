Trump-Putyin tárgyalás: Körbeudvarlás kevés konkrétummal

Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök Alaszkában találkozott. A két vezető háromórás tárgyalását követően közös sajtőtájékoztatót tartottak. Vlagyimir Putyin arról beszélt, hogy korábban közösen győztek le közös ellenségeket, és ez segíthet újraépíteni a kapcsolatokat. Hozzátette, a háborút lezáró megállapodás tartósságához az kell, hogy megszüntessék a háború okait is. Kifejtette, hogy fontosnak tartja Oroszország, hogy Ukrajna biztonságáról is gondoskodjanak, és ezért dolgozni is tudnak. Bírálta Joe Biden korábbi elnököt és politikáját hozzátéve, hogyha Trump lett volna az elnök a háború nem indul el. Donald Trump elmondta, hogy több ügyben is előrehaladtak, de addig nincs megállapodás, ameddig nincs megállapodás. A mostani találkozó után fel fogja hívni a NATO vezetését és Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, és elmondja nekik, hogy miben tudtak előrehaladni. Hozzátette, nagyon sok mindenben haladtak előre, de még nincs teljesen kész megállapodás. Van viszont egy pont, amiben szerinte nagyon nagy eredményt tudtak elérni, viszont nem nevezte meg, mi ez. Vlagyimir Putyin, a sajtótájékoztató végén kijelentette: Legközelebb Moszkvában találkozunk.