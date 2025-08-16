Trump–Putyin-csúcs Alaszkában: áttörés nélkül, geopolitikai üzenetekkel – Brenner Koloman értékelése

Mit akartak a felek?

Dr. Brenner értékelése szerint Trump elsődleges célja egy hazai közönségnek „eladható” politikai siker lett volna: a frontvonalak befagyasztásának elfogadtatása és a szankciók részleges feloldása. Ezt támasztja alá szerinte az is, hogy a találkozó utáni sajtótájékoztató mindössze három percig tartott.

Putyin ezzel szemben a megszállt területek politikai elismertetésére törekedett, miközben igyekezett demonstrálni, hogy Moszkva jövőképét nem kizárólag Kína árnyékában képzeli el. A csúcstalálkozó így – Brenner megítélése szerint – inkább diplomáciai legitimációt jelentett az orosz félnek, mint valódi kompromisszumot.

Kína nélkül nincs új egyensúly

Az értékelés kiemeli Kína szerepét is: az amerikai érdek a kínai befolyás korlátozása, míg a putyini Oroszország abban érdekelt, hogy ne másodhegedűsként jelenjen meg Peking mellett. A három órán át tartó tárgyalás témái a szerző szerint messze túlmutathattak az orosz–ukrán háborún, és a 1945 előtti nagyhatalmi egyezkedések logikáját idézve szélesebb geopolitikai újrarendezésről is szó eshetett. Brenner hozzáteszi: a következő napokban kerülhetnek napvilágra olyan részletek, amelyek árnyalhatják a mostani képet.

Magyar szemszög: béke, de igazságos rendezéssel

A magyar nemzeti érdek szempontjából – írja – a szomszédságban zajló háború mielőbbi lezárása és az igazságos rendezés volna a legfontosabb. A jelenlegi hadi helyzet, valamint Trump és Ukrajna, illetve az európai vezetők közötti egyeztetések iránya alapján a „befagyott konfliktus” tűnik a legvalószínűbb forgatókönyvnek, amely a koreai típusú állapotokhoz hasonló helyzetet eredményezhet.

Történelmi keretváltás

Brenner szerint az 1945 utáni világrend, a helsinki záróokmány és a hidegháborút követő biztonsági architektúra alapelvei második hullámban alakulnak át. Az alaszkai csúcs így nem a háború lezárását, hanem a nagyhatalmi geopolitika átrendeződésének felgyorsulását jelezte.

Forrás: Dr. Brenner Koloman közösségi médiás bejegyzése (Jobbik – elnökhelyettes; Országgyűlés Külügyi Bizottsága – alelnök).