Úgy kínálnak letelepedést oroszoknak, mintha erre magyar állami program lenne

Egyre több magyarországi letelepedési lehetőséget reklámozó üzleti ajánlat üti fel a fejét az internet orosz nyelvű szegletében, miközben hivatalos állami program erre már nincs a kétes megítélésű letelepedési kötvények 2017 tavaszi kivezetése óta. A Portfolio.hu azt írja, a jövedelemszerzési célú engedélyek megszerzése legális ugyan, de újabb és újabb különös programok jelennek meg, amelyeket inkább már kínaiaknak és oroszoknak reklámoznak, és úgy festik le ezeket, mintha államilag támogatott lehetőségek volnának.

A gazdasági portál felidézi, a gazdag külföldieket célzó fizetős állami bevándorlási lehetőség már nem létezik idehaza, vannak még azonban legális, más EU-s országokban is bevett gyakorlatnak számító bevándorlási utak is Magyarországra, amelyek csábítóak lehetnek a vagyonosabbak számára.

Ezzel összefüggésben a lap orosz nyelvű internetes hirdetések között böngészett, amelyek például úgy hirdetik a letelepedési lehetőséget, hogy Magyarországról 150 országba lehet vízummentesen utazni. A szálak ráadásul beazonosíthatatlan hátterű orosz cégekhez vezetnek, de magyar szereplők is feltűnnek. Egyelőre nem tapasztalni növekedést az oroszországi megkeresésekben, viszont sok kétes szereplő is ténykedésbe kezdett, akik az orosz-ukrán háborúban is lehetőséget látnak.

Leginkább azt a módszert alkalmazzák, hogy két ingatlan megvásárlásával és egy cégalapítás után könnyen megszerezhetők a magyar papírok. Vagyis a vásárolt ingatlanokat kiadják, majd erre a tevékenységre alapítják a céget, amely esetében sok bevándorlási közvetítő bérlők szerzését is elvállalja.

Arra is kitérnek a cikkben, hogy mostanság jelentek meg az interneten az egyéb célú bevándorlási lehetőségeket hirdető, 155 ezer euróra beárazott ajánlatok. Az orosz nyelvű oldalakon ez még nem vált dominánssá, de kínai vagy arab portálokon az elmúlt egy-másfél hónapban temérdek reklámot tettek közzé, jellemzően azzal hirdetve, mintha állami program lenne mögöttük és a pénz befizetése garanciát jelentene a letelepedéshez.

