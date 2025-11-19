Végre lesz Budapestnek főpolgármester-helyettese?

Főpolgármester-helyettes megválasztására tesz javaslatot a Fővárosi Közgyűlés jövő heti ülésén Karácsony Gergely – írja az Index.

A főpolgármester második ciklusának kezdetén, 2024 őszén is Kiss Ambrust és Vitézy Dávidot jelölte a posztra – a jelölés ugyanis törvényi kötelezettsége a főpolgármesternek –, de a megválasztásukra akkor politikai konszenzus híján nem került sor.

Ám az önkormányzati törvény értelmében legalább egy főpolgármester-helyettes állítása kötelező, és erre hívta fel a fővárost a Kormányhivatal keresetét követően a bíróság is.

Kiss Ambrus, aki jelenleg a Fővárosi Önkormányzat főigazgatói posztján gyakorlatilag ugyanazt a munkát végzi, mint korábban főpolgármester-helyettesként, egy szerdai háttérbeszélgetésen azt közölte, bíróság felszólította a Fővárosi Közgyűlést, hogy változtasson ezen a helyzeten, a főpolgármesternek ebben az esetben élnie kell valamilyen előterjesztéssel. Ha a Fővárosi Közgyűlés nem szavazza meg a javaslatot, akkor folytatódik a jogi procedúra, aminek a végén

az is elképzelhető, hogy a kormányhivatal jelöl ki egy helyettest a közgyűlés tagjai közül

– mondta Kiss.

A főigazgató neveket egyelőre nem mondott, de az Index információi szerint a főpolgármester még konzultálna a frakciókkal, pénteken frakcióvezetői találkozót tartanak.

A Fővárosi Közgyűlésben a Fidesznek és a Tiszának 10-10, a baloldali koalíciónak (a főpolgármesterrel együtt) 7, a Vitézy Dávid vezette Podmaniczky Mozgalomnak 3, a Magyar Kétfarkú Kutya Pártnak 3 képviselője van.