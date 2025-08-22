Zelenszkij a kárpátaljai támadásról: Putyin nem akarja befejezni a háborút

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön kijelentette, hogy az országa különböző részein végrehajtott nagyszabású orosz támadások azt mutatják, Moszkva elkívánja kerüli a több mint három éve tartó háború befejezéséről szóló tárgyalásokat. Az ukrán elnök szerint a legutóbbi offenzíva 574 drón és 40 rakéta bevetésével zajlott, és ez volt az eddigi legnagyobb támadás.

Az amerikai tulajdonú Flex elektronikai vállalatra mért rakétatámadás Munkácson „sokatmondó” jelzője volt Oroszország szándékainak a Donald Trump által vezetett békefolyamatban – mondta Zelenszkij. „Most az Oroszországból érkező jelek, őszintén szólva, egyszerűen pofátlanok. Megpróbálják elkerülni a találkozók szükségességét. Nem akarnak véget vetni a háborúnak. Folytatják a hatalmas támadásokat.”

„Úgy véljük, hogy [a Flex elleni támadás] szándékos csapás volt, amely pontosan az Egyesült Államok ukrajnai tulajdonát, az amerikai befektetéseket érintette” – mondta Zelenszkij. „Egy nagyon sokatmondó támadás (…) pont akkor, amikor a világ egyértelmű választ vár az oroszoktól a háború befejezésére irányuló tárgyalásokon tett lépéseikkel kapcsolatban.” A támadásban tizenkilenc ember megsérült. Zelenszkij szerint mindkét fél további harcokra készül, hivatkozva az orosz csapatok felhalmozódására és Ukrajna saját előkészületeire, beleértve a Flamingo rakéták bevetését.

Ukrajna új, nagy hatótávolságú cirkálórakétát tesztelt – közölte Zelenszkij. Az ukrán elnök bejelentette, hogy a Flamingo névre keresztelt hatalmas rakéta akár 3000 kilométerre lévő célpontokat is el tud érni. „A rakéta sikeres teszteken esett át. Jelenleg ez a legsikeresebb rakétánk” – mondta Zelenszkij újságíróknak. Hozzátette, hogy a tömeggyártás februárra megkezdődhet.

