Zuhan az olaj ára, íme, az eredmény!

A Brent olaj hordónkénti árának csökkenésének köszönhetően (már hordónként 65 dollár a jegyzésár) a hazai üzemanyagárak is tovább csökkennek keddtől – tájékoztat a Holtankoljak. Mint a portál írja, a benzin esetében bruttó 3 forinttal, a gázolaj esetében pedig bruttó 5 forint kerül kevesebbe majd a nagykereskedelmi ár.

Az autós szaklap statisztikái szerint hétfőn az alábbi átlagárakon tankolhatunk:

– 95-ös benzin: 584 forint/liter,

– gázolaj: 589 forint/liter.

Szombatra a benzin nagykereskedelmi árát bruttó 3, a gázolajét bruttó 4 forinttal csökkentette a Mol, a kutakon a fogyasztók azóta a benzint literenként 4, a gázolajat literenként 3 forinttal olcsóbban vásárolhatják meg.