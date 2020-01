Orosházán győzött az ellenzéki jelölt, Raffai János

A Békés megyei városban szavazategyenlőség miatt kellett megismételni a választást az 1-es számú választókerületben Az ellenzéki összefogás (DK, Jobbik, Momentum, MMM) jelöltje, Raffai János a szavazatok 53 százalékát megszerezve győzte le a Fidesz jelöltjét, Tóth Zoltánnét.

- mondta érdeklődésünkre Szabó Ervin, a Jobbik orosházai elnöke és városi képviselője.

Hozzátette: sajnos nagyon alacsony volt a részvétel, de ez egy időközi választáson azért nem is olyan meglepő. Emlékeztetett: a Közösen Orosháza Városáért lokálpatrióta egyesület mögött ott vannak az ellenzéki pártok, így a Jobbik, a Momentum és a DK, illetve a Mindenki Magyarországért Mozgalom.



Ahogy arról portálunk is beszámolt, az októberi helyhatósági választással ellentétben, ezúttal nem indított jelöltet az MSZP, így megvalósulhatott a teljes ellenzéki egység (ha a mindig, mindenhol elinduló Munkáspártot nem számoljuk ide).

"Ez nekünk erőt ad, és továbbra is azt mondjuk: együtt, közösen. Együtt, közösen dolgozunk tovább, ahogyan most is, úgy a jövőben is"