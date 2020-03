Közzétették, hogy a koronavírus hazai áldozatai milyen alapbetegségekkel küzdöttek

A bejelentésnek megfelelően bővülnek a koronavirus.gov.hu-n elérhető adatok, az elhunytak életkoráról, neméről és alapbetegségeiről táblázatot közöltek:

A koronavírus-járvány magyarországi halálos áldozatai valamennyien krónikus alapbetegségben szenvedtek - emelte ki az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs keddi online sajtótájékoztatóján.

Müller Cecília jelezte: a halálos áldozatok száma 16-ra emelkedett. Közülük a legtöbben szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvedtek, de volt köztük rosszindulatú daganatos megbetegedésben szenvedő is. A 16. áldozat immunológiai szempontból nagyon kockázatos csoportba tartozott - közölte.

A tisztifőorvos azt is bejelentette, hogy a koronavirus.gov.hu oldalon is közzétették a halálos áldozatok listáját, koruk, nemük és krónikus alapbetegségeik feltüntetésével.

Müller Cecília beszélt arról is, hogy van ok az örömre is, hiszen már 37-en távoztak gyógyultan az intézményekből.

Hangsúlyozta, a következő időszakban jelentősen növekedni fog a laboratóriumi vizsgálatok száma, minden gyanús esetet kivizsgálnak.

Müller Cecília szólt arról is, hogy a fertőzöttek között vannak egészen fiatal, egy-két éves gyermekek is. Közülük van, aki orvosi segítségre szorul, míg máson a legenyhébb tünetek sem látszódnak - tette hozzá.

Hirtelen mégis jó ötlet, hogy részleges adatokat szolgáltassanak a fertőzöttekről Megtartotta szokásos napi sajtótájékoztatóját az operatív törzs, amelyen közölték, hogy a mostantól változik a koronavírus-járvány magyarországi adatainak közlése, látható lesz az elhunytak kora, neme és krónikus alapbetegsége(i) is. Eddig Európában egyedül Magyarországon nem közöltek részleges adatokat a fertőzöttekkel és az elhunytakkal kapcsolatban arra hivatkozva, hogy sérti a betegek személyiségi jogait.

Jelezte, kórházi kezelésre kizárólag csak akkor van szükség, ha azt a magas láz, a légszomj, vagy a fulladás indokolja.

A tisztifőorvos a hozzá intézett utolsó kérdésre válaszolva arra kérte a fitnesztermek használóit, hogy időben elkülönülten, fokozott fertőtlenítés mellett használják ezeket a helyiségeket.