A kórházak 22-es csapdája: „akkor tudnak megműteni, ha rosszabbodik az állapotom és nagy lesz a baj”

A magyar egészségügyi rendszer nem omlott össze, meg se rendült. Egy ember se maradt ellátatlanul, mert orvos,vagy ápoló nem végezte volna a dolgát... Az orvosaink és ápolóink az élmezőnyben vannak

- nyilatkozta Orbán Viktor miniszterelnök január 15-én a Kossuth Rádióban annak kapcsán, hogy a koronavírus-járvány mennyire terhelte le a magyar egészségügyet. A kormányzat valóságával ellentétben azonban egyes intézmények előtt a súlyosan beteg emberek mínusz fokokban álltak sorba órákon át, hogy kezelést kapjanak. Orvoshiány miatt fekvőbeteg szakellátásokat szüntettek meg, vagy az elhunytakat külsős cégekkel szállíttatták el a helyhiány miatt, amit aztán a hozzátartozókkal fizettetek meg. És akkor még a kórházak falain belül emberfeletti munkát végző szakdolgozók helyzetéről, akik mind fizikailag, mind pedig mentálisan leterheltek, nem is beszéltünk.

Ahogy azokról sem ejtettünk szót, akik a Covid-járvány során kénytelenek hirtelen szembenézni egészségügyi panaszokkal. Egy neve elhallgatását kérő olvasónknál szerdán a háziorvosa súlyos hasfali sérvet diagnosztizált, ezért azonnal beutalta a gödöllői Tormay Károly Egészségügyi Központ sebészeti osztályára. Az intézményben a papírok kitöltésével együtt 5 percig tartó vizsgálatot követően további felvilágosítás nélkül kiállítottak neki egy beutalót, mely szerint műtétre javasolt, de hozzátették, a koronavírus miatt jelenleg ők ezt nem tudják elvégezni, így próbálja meg a Pest Megyei Flór Ferenc Kórházat, hátha ott valaki hajlandó megcsinálni a beavatkozást.

Akkor műtenek, ha a beteg állapota súlyosbodik

A férfi ma reggel felhívta a Flór Ferenc Kórházat, ahol közölték vele, hogy a Covid-járványra való tekintettel műtéteket jelenleg ők sem végeznek.

Kérdeztem akkor most mi a teendőm? Azt a választ kaptam, ha rosszabbodik az állapotom és nagy lesz a baj, vagyis teljesen kifordult a sérv, akkor sürgősségivel meg tudják csinálni

- tette hozzá olvasónk, aki arra is kíváncsi volt, ha „szerencséje” van és stagnál az állapota, akkor legkorábban mikor kerülhet sor a műtétére. Ahogy a vendéglátásban és a turisztikában is nagy a bizonytalanság a nyitást illetően, úgy a kórház sem tudott erre körülbelüli időpontot mondani, csakhogy a járvány lecsengését követően valamikor.

Nem értem, miért csak akkor lehet műteni, ha sürgősségivé válik az állapotom? Miért kell megvárni, hogy odáig fajuljon a helyzet, hiszen ezek szerint műteni jelenleg is tudnának, de ahhoz az kell, hogy a kis bajból nagy legyen.

Aki mélyen a zsebébe tud nyúlni, az megkerülheti a 22-es csapdáját a magánkórházakkal

Mivel pontos diagnózist és alapos kivizsgálást sem kapott a férfi a hasi sérvét illetően, melynek nagyon súlyos, akár halálos következményei is lehetnek - például bélelzáródás vagy szövetelhalás -, felkeresett több magánkórházat is, hátha itt mihamarabb időpontot kaphat. Ezekben az intézményekben azonban a belgyógyászati vizsgálatok 22 ezer forinttól indulnak, majd ezt követően tudják megmondani a beavatkozás pontos költségeit, ami 300-350 000 Ft körül fog alakulni, ugyanakkor a következő munkanapon már fogadják is a beteget.

Hogy őszinte legyek jelen pillanatban a tizedét se tudnám előteremteni , nemhogy több mint 300 ezer forintot

- indokolta miért nem tudja igénybe venni a magánszolgáltatásokat, miközben 2021-ben a Társadalombiztosítás díja már 8000 Ft-ra emelkedett, ennek megfizetéséért cserébe viszont még rendes ellátást sem kapott olvasónk a kórházakban.

Jövő héten 70 ezer olyan embernek válhat érvénytelenné a tajszáma, akinek felhalmozott járuléktartozása van Több mint hetvenezer embernek kell a következő napokban külön is figyelnie a társadalombiztosítási járulékaira. Az érintettek fél éve nem fizették be a tételes járulékot, ezért egy új szabály miatt február közepén érvénytelenné válik a tajszámuk, így nem jár majd nekik ingyenes állami egészségügyi ellátás - erről beszélt a Magyar Nemzetnek az adóügyi államtitkár.

A Tormay Károly Egészségügyi Központot és a Pest Megyei Flór Ferenc Kórházat is kerestük telefonon illetve emailben, hogy többek között megtudjuk, miért kell a műtéttel megvárni, míg a beteg állapota súlyosbodik? Ha sürgősséggel azonnal műthető a páciens, akkor az elhalasztott műtétek elvégzésére is lenne kapacitás? Hetente, átlagosan hány műtétre váró beteg beavatkozását nem tudják ellátni a járványhelyzetre hivatkozva? Illetve a kórház jelenleg mekkora kapacitással üzemel, mekkora az intézmény és az orvosok leterheltsége egy járványon kívüli időszakhoz képest?

(Cikkünk megjelenéséig egyik intézménytől sem kaptunk válaszokat, amint ezek eljutnak hozzánk, természetesen közöljük őket.)