Tiszai hulladékügy - önálló környezetvédelmi minisztériumra van szükség

Az iszonyatos ukrán és román szeméthegyeket produkáló tiszai hulladékügy kapcsán Nunkovics Tibort, a Parlament Fenntartható fejlődés bizottságának alelnökét és jobbikos országgyűlési képviselőt kerestük meg. Azt a tanulságot is levonta, hogy "ebből az esetből is látszik, mennyire fontos, hogy újra felálljon egy önálló környezetvédelmi minisztérium" - fogalmaz.

Nunkovics az utóbbi bő fél évben követte párttársaival fokozottabban a Felső-Tisza vidékét érintő eseményeket, s bár hosszú ideje indokoltnak tartja, ám szerinte semmilyen valós lépést nem tettek még meg kormányzati szinten, illetve a diplomáciában egymás között az illetékes külügyminisztériumok - sérelmezte.

Nemhogy csökkenés nem történt, hanem konkrétan növekedett a hulladékmennyiség

- emelte ki Nunkovics.

Ráadásul csak az utóbbi néhány hét alatt "már majdnem 300 köbméter hulladékot halásztak le a Tiszáról és mellékfolyóiról" - hangsúlyozta a a környezetvédelemmel foglalkozó szakpolitikus, hozzátéve, hogy "ez brutális mennyiség". Emellett azt is közölte, hogy nem csupán PET-palackok és egyéb kommunális hulladék szennyezi a folyót, hanem jelentős arányban veszélyes hulladék is.

Iszonyatosan környezetszennyező tevékenységről van szó, amit a magyar hatóságok, főleg a magyar külügy nem kezelt megfelelően és nem próbált ráhatni a szomszédos országokra, hogy ennek végre gátat szabjanak

- hívja fel a figyelmet az ellenzéki képviselő. Nunkovics úgy látja, az a tény is rámutat arra, hogy lényegében semmi érdemi előrelépés nem történt, hiszen a szemét mennyisége tovább nőtt. Szerinte, ha az érintett helyszíneken legalább időnként ellenőrzéseket végeztek volna az illetékes hatóságok, már ebből adódóan is kevesebb hulladék úszott volna át a Tiszán. "Mindenki legyintett egyet erre a problémára" - mutatott rá a jobbikos politikus.

Az intenzív hulladékmennyiséggel terhelt Tisza - és Szamos - ügyében a feljelentést hárman nyújtották be közösen, Gyüre Csaba országgyűlési képviselő, Adorján Béla Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzati képviselő és Nunkovics Tibor. A nyomozás végre megindult, de egyelőre az ügy még nyomozati szakaszban van. Mindenesetre reméli, hogy hamarosan eredmény születik és "tovább lehet lépni". Nunkovics nagyon reméli, hogy ennek hatására végre majd "kapcsol a külügy és az illetékes hatóságok, így a szomszéd országok felé beterjesztenek egy követelést" - magyarázta.

A parlamenti képviselő azt is elárulta, hogy hamarosan tárgyalhatja az Országgyűlés a betétdíjas rendszer újbóli bevezetésére vonatkozó javaslata, melyet az elmúlt hónapban terjesztett be az illetékes, környezetvédelemért felelős bizottság elé. Ennek lényege, hogy a betétdíj a műanyag hulladékok ésszerű újrafelhasználását segítse, elkerülendő, hogy azok egyetlen használat után el legyenek dobva. Ez a rendszer visszaváltási díjjal képes lehet ösztönözni a fogyasztót a környezettudatosabb életmódra - ahogy ezt Nunkovics szerint nyugati példák is alátámasztják. Egyébiránt többek között ezt a lépést szorgalmazza hazánkban a Greenpeace is.

A politikus leszögezte,

önmagában nem a műanyaggal van baj, hanem ahogyan használjuk.

A tiszai hulladékügy kapcsán hangsúlyozta azt is, hogy a probléma megoldásában mindenkinek szerepet kell vállalnia, az előállítónak és a törvényhozónak is. Ezért bízik benne, hogy a Fidesz-KDNP támogatja majd a javaslatát és idővel ragadós lesz a példa a tőlünk keletebbre fekvő szomszéd államok számára is.