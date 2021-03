Az oltás beadásának kizárólagos felelőssége a háziorvosokat terheli

Múlt hét kedd este háromnegyed hatkor kezdtem el otthonról telefonálni, fél tízre végeztem. Aznap jött meg fél négykor a levél, hogy tervezzük meg az oltást 54 emberre. Mondtam az asszisztensemnek, hogy akkor most 27-et én, 27-et pedig ő hív fel közülük. Teljesen kiakadtam a szervezésen és a határidőkön

- panaszolta lapunknak egy kimerült Veszprém megyei háziorvos, akinek rendelője egyike annak az oltóponttá kijelölt 5000 intézetnek, akik minden eddiginél nehezebb feladatot kaptak a kormánytól az oltási program felgyorsítsa érdekében.

Újabb frontvonal: a harmadik hullám

A járvány harmadik hullámának megjelenése az újfajta mutációkkal, a végletekig terhelt hazai egészségügyet mindeközben olyan nyomás alá helyezi az elkövetkezendő hetekben, amire nem volt még példa Magyarországon. Ugyanakkor most nemcsak a háziorvosi rendelők, de a kórházak is oltópontokká váltak. A vakcinák beadatását illetően pedig merőben más lett a helyzet a harmadik hullám megjelenésével: januárban volt két-három hét békésebb időszak, amikor viszonylag problémamentesen zajlottak az oltások, most viszont az oltási tevékenységet és a harmadik hullámmal kapcsolatos teendőket egyidejűleg kell kezelni, ami nagy kihívás elé állítja a háziorvosi praxisokat - fejtette ki Dr. Békássy Szabolcs, országos kollegiális háziorvosi szakmai vezető.

Ezek a teendők az alapellátásban jelenleg a háziorvosok plusz feladatai közé tartoznak, mint a tesztelések elrendelése, a fertőzöttekkel kapcsolatos adminisztrációk, másfelől egyre nagyobb mennyiségben kerül vakcina is a rendelőkbe, amikre be kell szervezni a betegeket illetve be is kell azokat adni - emlékeztetett Békássy. Egy ilyen időszakban kell a háziorvosoknak versenyt futniuk az idővel és megbirkózniuk az emberfeletti feladattal. Többségüknél a napi 20 fölötti oltási szám már problémákat okoz, ugyanis a tömeges vakcinálásra alkalmatlan rendelőikkel kénytelenek harcba szállni.

Az egészségügy hadiállapotban van. Kihívás akad bőven, támogatásra lenne szükség

- reagált megkeresésünkre Dr. Selmeczi Kamill, a FAKOOSZ Alapellátó Orvosok Országos Szövetségének elnöke. Szerinte többek között a médiának a rémhírterjesztés helyett nagyobb segítséget kellene vállalnia abban, hogy az emberek ne ódzkodjanak a vakcináktól, hiszen csak akkor szabadulhatunk ki a korlátozásokból, ha mindenki beoltatja magát.

Az oltás beadásának felelőssége a háziorvosokat terheli

A háziorvosok vállát hatalmas felelősség nyomja, amin csak súlyosbít, hogy a kormány semmilyen oltási tervvel nem segíti őket. A pécsi orvos kihangsúlyozta, hogy három darab listája van - ezt az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Téren keresztül kapja meg - a páciensek neveivel, minden mást tekintve gyakorlatilag szabad kezet kaptak. Azonban a listák értelmüket vesztik abban a pillanatban, amikor valaki lemondja az oltást, vagy nem jelenik meg a megbeszélt időpontban. A probléma kapcsán az oltóközpont illetékesét is felkereste, ahol azt a választ kapta: az oltás beadásának kizárólagos felelőssége a háziorvost terheli, vagyis az esetleges következményeket ránk hárították - tette hozzá.

A tanácstalansággal járó és akadozó oltási program mellett nem állhat le a gyógyítás sem, aminek kivitelezése napról napra, egyre nehezebb, hiszen kezd úgy tűnni, hogy 24 óra minderre nem elég:

Őszintén szólva felfokozott idegállapotban vagyok. Hétfőn, például a 4 órás rendelési időm alatt a mobilomra 77 hívás érkezett, a vezetékes telefon 50-ig számolta, és akkor a Messengerre és az asszisztensemhez érkező megkereséseket még nem említettem. Mindenkinek a képzelőerejére bízom ez mit jelent

- szemléltette a pécsi orvos az Alfahírnek, hogy mennyire túlterhelt a munkáját illetően, amit már túlórával sem képes kompenzálni. Ő még a szerencsésebbek közé sorolja magát, mivel egy viszonylag nagyobb váróteremmel rendelkezik, ahol a vakcina beadatását követően egyszerre 10 embert is le tud ültetni az előírt 30 perces megfigyelésre, így gyorsabban tud haladni, mint azok a kollégái, akik összesen három embert tudnak biztonságosan fogadni. Ezeknél az oltópontoknál 50 ember beoltása majdnem a lehetetlennel ér fel - hangsúlyozza. Szerinte jóval egyszerűbben és gördülékenyebben haladhatnának az oltásokkal, ha a háziorvosok szervezhetnék meg azokat és határidőt is biztosítanának számukra a beadatás kapcsán.

Csak a bizonytalanság biztos

A megoldás azonban közel sem ilyen egyszerű, ahogy a szakmai vezető kifejtette, a nehézséget a nagyon rövid és feszes határidők jelentik:

Pár nappal az oltási tevékenység megkezdése előtt jutnak információhoz az orvosok, ami nagy nehézséget jelent, de ennek hátterében az áll, hogy bizonytalan mikor és milyen mennyiségű vakcina érkezik Magyarországra.

Legtöbbször csak abban az esetben realizálódik a pontos mennyiség, amikor leszáll a repülőgép. Nagyon nehéz előre tervezni - fejti ki Békássy az oltási programmal kapcsolatos fő gondot, aki bizakodó és véleménye szerint, ennek ellenére is megbirkóznak feladattal:

Problémás, de a kollégák rátermettségének köszönhetően megtudjuk oldani ezt a feladatot. Nehéz, megterhelő, de minden háziorvos szeme előtt az lebeg, hogy minél előbb túl legyünk ezen a pandémián, ennek pedig ez az egyetlen útja

Ahány vakcina, annyi szokás

Emellett a különböző vakcinák kezelésére vonatkozó szabályok is tovább bonyolítják a rendelők teendőit. Bár a háziorvosi praxisok különböző mennyiségű oltóanyagot kaptak - ami a praxis nagyságától, valamint a hozzá tartozó regisztrált betegeknek a számától függ - elmondható, hogy átlagosan a háziorvosokhoz 50 darab Sinopharm-vakcinát juttattak el, amit ütemezetten egy hét alatt kell eloltaniuk, illetve

10 adagnyi AstraZeneca-vakcinát, amivel a 60 év alatti krónikus betegek oltását kell biztosítaniuk. Utóbbi logisztikailag nehezebben kezelhető, mivel egy ampullás kiszerelésű, amit a felbontást követően pár órán belül el kell oltani, így azokat a betegeket, akik ezt kapják egy napra kell besorolni. Erre heterogén a gyakorlat: vannak praxisok, ahol erre oltónapokat szerveznek, van ahol elhúzzák és egy hét alatt használják fel az oltóanyagot

- ismerteti Békássy a bevett módszereket, aki arra is kitért, hogy igyekeznek minél jobban tehermentesíteni a háziorvosokat ebben a nehéz időszakban. Például arra tettek most javaslatot a kormánynál, hogy a megszokott rendelési idő kereteiből különítsenek el egy sávot, amikor kizárólag védőoltási tevékenységet végeznének a háziorvosok. Erre szükség van, másképp nem lehet kezelni ezt a kérdést - tette hozzá. Másfelől próbálják arra biztatni a pácienseiket, hogy feltétlenül csak indokolt esetben keressék fel a rendelőket, míg a halasztható gondozási tevékenységeket lehetőség szerint a lakossági védőoltási kampány lezajlását követően vegyék igénybe.

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy a pécsi orvos által oltott páciensek közül milyen arányban volt megfigyelhető a kínai vakcinától való félelem. Az elmúlt hetekben az orvost is meglepte az eredmény, ugyanis arra számított, hogy sokan nem fogják vállalni a Sinopharmmal való oltást a praxisában:

Ez egy kicsit meglepett, mert 60 emberből csak hárman mondták vissza.

Bejelentették az oltásért járó kompenzációt

A szakmai vezető kiemelte, hogy korábban egy javaslatot is benyújtottak azzal kapcsolatban, hogy ha olyan mennyiségben állna rendelkezésre vakcina, ami azt igényelné, hogy hétvégi mozgási tevékenységet végezzenek a kollégák, akkor ezt a plusz munkát honorálja valamilyen formában az állam. A kormány február 27-én be is jelentette, hogy külön díjazást kapnak azok a háziorvosi szolgáltatók, amelyeket szabad- vagy munkaszüneti napon járványügyi feladat ellátására köteleztek. Ennek értelmében a díjazás egy teljes napra 80 ezer, fél napra pedig 40 ezer forint. Ha az adott időszakra a beoltandók kevesebb mint fele jelenik meg a rendelőben, akkor a háziorvos a támogatás összegének felére jogosult.