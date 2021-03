Dél-Koreában továbbra is oltanak AstraZenecával

A dél-koreai egészségügyi hatóságok (KDCA) közölték szerdán, hogy folytatják az AstraZeneca gyógyszergyártó cég koronavírus elleni vakcinájának alkalmazását, mert

nincs bizonyíték, amely alátámasztaná az összefüggést a vakcina és egyes beoltottak szervezetében előforduló vérrögképződés között.

Európában mintegy húsz országban, köztük Németországban, Franciaországban és Olaszországban is felfüggesztették elővigyázatosságból az AstraZeneca brit-svéd gyógyszergyár és az Oxfordi Egyetem által kifejlesztett vakcina alkalmazását, amíg az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) nem jár a végére annak, hogy van-e összefüggés az oltás és egyes beoltottak szervezetében előforduló vérrögképződés között. Az EMA csütörtöki ülésén foglalkozik ezzel a kérdéssel, és közli a vizsgálatok eredményeit. Korábbi eredményeik szerint nincs bizonyíték a vérrögképződés és az oltóanyag közötti kapcsolatra.

A KDCA közleménye szerint legvalószínűbb, hogy a vérrögképződés miatt Dél-Koreában történt egyetlen haláleset az illető más alapbetegségeivel hozható összefüggésbe. Egy hatvanas éveiben járó nőről van szó, aki régóta betegeskedett, tartós gondozásban volt, és halálát az AstraZeneca-vakcina beadása után feltehetően tüdőgyulladás és szívleállás okozta, és nem volt ok-okozati összefüggés a vakcina és az elhalálozás között.

Dél-Koreában összesen 16 ember hunyt el azután, hogy megkapta ezt a vakcinát, de a hatóságok egyiküknél sem találtak összefüggést a halálesetek és az oltás között.

Az országban február végén kezdődött el a koronavírus elleni tömeges oltás, amelyet az AstraZeneca készítményével kezdtek meg, de egy napra rá a Pfizer/BioNTech oltóanyagával is oltottak már. Elsőként az idősotthonok lakóit és dolgozóit oltották be. Az egészségügyi hatóságok az oltási kampány felgyorsítása érdekében engedélyezték az AstraZeneca oltásának beadását a 65 év felettieknek is, miután a külföldi vizsgálatok során bebizonyosodott a hatékonysága ennek a korosztálynak az esetében is.

A KDCA szerdai közleményében felhívja a figyelmet arra, hogy

az idős korosztály esetében a vérrögképződés gyakorisága egyébként is magas,

százezer ember közül átlagosan ötszáznál fordul elő.

(MTI)