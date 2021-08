Társadalomkritika, lélekbúvárkodás, és bulizás – Fókuszban a Bypass of Anger „Fordított valósága”

Közel öt éve van jelen a hazai rock/metal zenei színtéren a debreceni Bypass of Anger. A modern metalos banda a kezdeti időszak „szárnypróbálgatásai” (tagcserék, összeszokás, első szerzemények megírása) után 2019-re találta meg igazi hangját. Tavaly áprilisban aztán a koronavírus miatti korlátozások ideje alatt egy új dallal jelentkeztek, amit egy karanténvideó keretén belül mutattak be, majd júniusban megérkezett a Pokol az Édenből minialbum is. Egy-két bulit követően – az újabb holtidőt alkotómunkára is felhasználva – idén tavasszal újra stúdióba vonultak, aminek gyümölcse a bő másfél hete megjelent Fordított valóság EP lett. E kapcsán kerestük meg a csapatot, hogy bemutatkozhassanak a portálon, illetve adjanak egy rövid ajánlót ehhez a friss anyaghoz, de mivel időközben az ezen hallható Vakcina című számuk miatt törölték a YouTube csatornájukat, így ez a téma is bekerült a kérdéseink közé, amiket Lakatos János énekes válaszolt meg.



- Kis internetes kutakodást követően bárki megtalálhatja a B.o.A. megalakulásának történetét, valamint a kezdeti időszakban lezajlott tagcserék felsorolását. Ezért ezt nem is kérném tőled, hanem az érdekelne, hogy mi volt számotokra a katalizátor, hogy egy új zenekart hozzatok létre?

- Egyszerű, zenélni szerettünk volna. A banda megalakulása előtt nem sokkal bomlott fel a Beholder zenekar, amiben Zoli (Sólyom Zoltán dobos - szerk.), és Tibi (Tamás Tibor gitáros - a szerk.) együtt zenéltek, voltaképp ők ketten toboroztak embereket.

- Mik voltak az első, minimális célok?

- Teljesen átlagos célkitűzéseink voltak. Írjunk dalokat, vigyük el, mutassuk meg az embereknek.

- Azon csapatok közé tartoztok, akik angol néven, de magyar szövegekkel vagytok jelen a színtéren. Ez is eleve eldöntött koncepció volt? És miért pont Bypass of Anger lettetek?

- Nem eldöntött koncepció volt. Egy nagy táblára, meg a falra irkáltunk fel mindenféle kitalált zenekarnevet a próbahelyen. A Bypass onnan jött, hogy mi Zolival együtt dolgozunk egy gépipari cégnél, ahol az ott megvalósított rendszerek kapcsán, szakzsargonként sokszor használjuk ezt a kifejezést. Az ’of Anger-t’ meg úgymond hozzá kellett tenni, mert amikor rábólintott mindenki, hogy jó lesz a Bypass, és rákerestünk neten, találtunk valami mexikói mariachi zenésztársulatot ezen a néven. (nevet)

- A biográfiában az is olvasható, hogy kb. 2019/2020 fordulóján egy új irányba indultatok el zeneileg. Minek (vagy kinek) a hatására történt ez?

- Ez az akkoriban belépő Falat hatására történt. Azt tudtuk, hogy szeretnénk több pozitív visszajelzést kapni a hallgatóságtól, ehhez Falat adott néhány instrukciót, hogy szerinte milyen dolgokon kellene változtatni, és elfogadtuk a javaslatait. Ő annak idején a Replikával profi szinten művelte a zenekarozást.

- Tavaly júniusban jelentkeztetek egy négyszámos EP-vel, ami a Pokol az Édenből címet kapta. Erre milyen visszajelzéseket kaptatok, illetve hová pozicionálta a zenekart?

- A közvetlen környezetünktől az volt a visszajelzés, hogy na, igen, azért ezek a dalok már megszólalnak, és többször is szívesen meghallgatnák őket. A YouTube videók nézettségéből is arra tudtunk következtetni, hogy szélesebb körben betalált, mint az eddigi számaink.

- Hogyan születnek meg egyébként a B.o.A. dalok? Próbatermi zenekarként alkottok, mindnyájan kiveszitek a részeteket a zeneszerzésből, szövegírásból, vagy mindennek megvan a felelőse?

- Ez úgy működik, hogy az esetek nagy többségében Tibi hozza le a próbaterembe az alapötleteit, aztán együtt dallá gyúrjuk a témákat. A szövegeket javarészt én írom, a többiek „megköpködik”, aztán ha kell, módosítok. Van olyan, hogy hetekig nem jön egy dalra szöveg, ilyenkor általában Zoli ír valamit, amit ihletként nagyon jól tudok használni.

- Ráfordulva az aktualitásokra… Egy év végi FB-os posztotokban volt olvasható, hogy mivel a covid miatt nem tudtatok érdemben koncertezni, új dalok írásába kezdtetek. Ez alapján egyértelműen kijelenthető, hogy a karantén időszak és a rendezvénystop nélkül nem is született volna meg ez a nemrég közzétett új minialbum?

- Nem mondanám, hogy nem jelent volna meg a Fordított valóság című lemez. Azt gondolom, hogy a koncertezés mellett is kell folyamatosan időt fordítani újabb hanganyagok megjelenésére.

- Milyen rövid ajánlót adnál ehhez a dalcsokorhoz egy titeket még nem ismerő hallgatónak?

- Akinek tetszik a modernebb metal hangzás, a társadalom-kritikás, lélekbúváros, bulizós szövegvilág, és ért magyarul, az mindenképpen hallgassa meg. (nevet)

- Két videoklippel már megtámogattátok ezt a friss megjelenést. Ezek elkészültéről mesélnél?

- A június elején publikált Álom című dalhoz készült videó teljesen saját eszközökkel (telefonnal) felvett anyag. A klip szereplői a saját gyerekeink, illetve az ő barátaik. A Nincs változáshoz már stúdióban vettük fel a vágóképeket. Ott a forgást egy direkt erre gyártatott berendezéssel oldottuk meg, amit Zolival, a melóhelyünkön találtunk ki. A videók vágását, utómunkáit mindkét esetben Tibi végezte el.

- A munkásságotokat tekintve, mit tartasz az eddigi legnagyobb sikereteknek?

- 2019-ben sikerült játszanunk a Campus fesztiválon, Debrecenben.

- És mi az, amit nagyon szeretnétek, de eddig még nem jött össze?

- Jó lenne néhány ezer ember előtt élőben nyomni a rockot!

- Az élet kissé felülírja az előre eltervezett (vagy már megvalósult) dolgokat… Az interjúra felkészülés közben jött a hír, hogy a YouTube törölte a zenekari csatornátokat - azt írtátok, hogy a Vakcina című számmal akadt gondjuk. Kiderült azóta, hogy mi volt a probléma? És mi a helyzet most?

- Így van, a YouTube egyszer csak törölte a csatornánkat. Nem tudtunk élő emberrel levelezni, tárgyalni az ügyben, mindössze a robot küldött egy linket, amiben írnak a covid-policy-ről. Az a durva az egészben, hogy a dal nem is a járványról szól, illetve semmilyen oltás-ellenesség vagy pártolás nincs benne. A másik, ha szerintük ez a szám kifogásolható, miért kell az egész csatornát törölni? Feltörekvő banda vagyunk, minden egyes hallgatóért küzdenünk kell. Ez most így eléggé hátráltat minket, mert egy új felületet kellett nyitnunk, nulláról indítva mindent.

- Úgy tűnik, ez már elég extra hírérték ahhoz, hogy olyan emberek, vagy netes felületek látókörébe is bekerült (vagy még bekerülhet) a zenekar, akiknél eddig valahogy kimaradtatok…

- Talán ennyi pozitívuma lehet a dolognak. Néhány nagyobb webes hírportál már írt az ügyről, illetve megkerestek minket az egyik nagy magyarországi kereskedelmi TV csatornától is, hogy az esti híradóban tárgyalnák a témát. Nem tudjuk, lesz-e belőle valami.

- Ha picit előre tekintünk, milyen megmozdulásokra lehet tőletek számítani az év hátralévő részében? Illetve, mivel decemberben öt éves lesz a zenekar, terveztek-e valamilyen nagyobb megemlékezést, rendezvényt ennek kapcsán, vagy ez még egy nagyon nyitott kérdés?

- Az elkövetkező hónapokban a jövő évi koncertekre készülünk. Annyit már most elárulhatok, hogy leszerződtünk egy ismert magyar zenekarral, akikkel 2022-ben együtt toljuk a bulikat - a részleteket később szeretnénk kihirdetni. Nyilvános szülinapi ünneplés nem hiszem, hogy lesz, de B.o.A. körben lehet, hogy koccintunk egyet! (nevet)



ff promóképek: Trilite Studio