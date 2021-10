A Párbeszéd szóvivője leszavazott Dobrevre az előválasztáson, Márki-Zaynak keményen odaszúrt

Barabás Richárd, a Párbeszéd - Karácsony Gergely pártjának - szóvivője vasárnap reggel maga számolt be arról közösségi oldalán, hogy Dobrev Klárát támogatta szavazatával az előválasztás második fordulójában.

Emellett azt írta, számára Márki-Zay Péter az elmúlt héten "a totális megbízhatatlanságát bizonyította". Döntésének indoklása szerint "az új miniszterelnöknek sebeket kell begyógyítania, nem újabbakat feltépnie. Egyesítenie, nem szétszakítania. Kétlem, hogy Péter akár a koalíciós kormány felállításáig el tudna jutni ezzel a habitusával. Született marketinges, de a miniszterelnökséghez a politikai celebségnél több kell" - hangzott el a kemény bírálat.

Barabás arra is kitért, tökéletesen megérti, ha markáns zöld-szocdem jelölt hiányában sokan most otthon akarnak maradni. Szerinte ez koherens álláspont és nagyon is tiszteli. Ám szerinte, mivel az előválasztás végén nekünk is hinni kell majd a végeredményben, vállalnunk érdemes a választás felelősségét - vélekedett az ellenzéki politikus, s mint kifejtette,

"nagyon sok vitám van a Demokratikus Koalícióval elvi és gyakorlati szinten is, és ez így is van rendjén. Ezért vagyok én Párbeszédes, ők pedig nem. Egyetértünk viszont abban, hogy stabil és kiszámítható koalíciós kormányzatra van szükség Orbán Viktor leváltása után."

Úgy gondolja, ehhez olyan miniszterelnök kell, aki ismeri és érti a politikai diskurzusokat európai és hazai szinten is. "Olyan, aki nem sértődik meg, ha egy-egy javaslatára majd nemet mondanak a partnerek, de mindig készen áll konstruktív megoldások megtalálására is" - ismertette meglátásait.

Ezt a felkészültséget és nyitottságot én most Klárában látom. Ezért szavaztam rá, bár eredetileg jobban szerettem volna megküzdeni vele. Sok elvárásom van az irányában, különösen fenntarthatósági kérdésekkel kapcsolatban

- árnyalta némileg a képet Barabás, aki úgy véli, a DK kormányfőjelöltjével ezek megbeszélhetők. Az MMM miniszterelnök-jelöltjének "pedig sajnos mára azt sem hiszem el, amit kérdez" - fűzte hozzá.

Végezetül: biztos vagyok benne, hogy Klára és Gyurcsány Ferenc elég sok dolgot megbeszélnek egymással. Miért ne tennék?

- fogalmazott Barabás Richárd, aki azt is gondolja, hogy szerinte Dobrev Klára szuverén egyén, aki önmaga is érzi és átlátja annak a pozíciónak a felelősségét, amire vállalkozik.