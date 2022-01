Orbán Viktor golyóálló mellényben ment az acsalagi óvodába?

Orbán Viktor miniszterelnök tegnap a Győr-Moson-Sopron megyében található acsalagi óvodába ment kampányolni (vö.: politikai pedofília), és a látogatásról készült videós anyag alapján megint feltételezhető, hogy a zakója alatt még van valami, ami ki is domborodik a hátán.

Már korábban is felmerült, hogy Orbán Viktor miniszterelnök golyóálló mellényben jelenik meg nyilvános fórumokon, sőt, 2016-ban egy ideig arról is ment a szóbeszéd, hogy a Parlamentben is ilyet hordott. Igaz, azzal kapcsolatban Havasi Bertalan leszögezte:

"ez egy nagy marhaság. Orbán Viktor nem hord golyóálló mellényt."

Mi lehet ez Orbán Viktor hátán? Orbán Viktor - Facebook

Mindenesetre elküldtük kérdéseinket a Miniszterelnökséghez, ha érkezik válasz, akkor arról az olvasóink is tudni fognak.