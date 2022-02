Dilemma a konyhában: valóban jobb az indukciós főzőlap? (x)

A konyhánk fő funkciója az ételeink elkészítése. Ha ehhez kiváló készülékek és eszközök állnak rendelkezésünkre, sokkal szívesebben sütünk-főzünk. A rohanó hétköznapokban sokszor kapkodva kell ételt varázsolnunk az asztalra.

Az indukciós főzőlapok több szempontból is előnyösek. Ezek egyike a rendkívüli gyorsaság. Igaz ugyan, hogy a kerámia főzőlapok is nagyon hasonlítanak az indukciós modellekhez. Azonban használat közben kerül ki, hogy mennyivel kényelmesebben és biztonságosabban készíthetjük el kedvenc fogásainkat indukciós főzőlapon.

A konyhában is első a biztonság

Miközben előkészülünk a főzéshez, vagy épp keverjük az ételeket a tűzhelyen, számos kockázati tényező vesz minket körül. Ezek közül az egyik legveszélyesebb a hő. Különösen oda kell figyelnünk, ha gyerekek is sürögnek-forognak a konyhánkban. Az indukciós főzőlap ezt a problémát is hatékonyan kezeli.

Ennek a főzőlapnak a sajátossága ugyanis, hogy amint lehúzzuk az edényt az adott főzőzónáról, az rögtön hűlni kezd. Jóval kisebb tehát az esélye annak, hogy akár mi, felnőttek vagy a kicsik megégetik magukat. A kerámialapok sokáig ontják a hőt, a gáztűzhely nyílt lángjáról nem is beszélve.

Spóroljunk az idővel

A mai kor jellemzője, hogy mindig sietünk. Gyorsan főzünk, gyorsan eszünk, állandóan rohanunk. Nincs ez másként a konyhában sem, itt is fontossá vált az időfaktor. Az indukciós főzőlapok abszolút megfelelnek a modern kor elvárásainak, ami a gyorsaságot illeti.

Ráhelyezve a megfelelő edényt, néhány pillanat alatt felforralhatjuk a vizet, vagy felmelegíthetjük ételeinket. Bármit készítsünk, az indukciós lappal nagyon gyorsan elérjük a főzési hőmérsékletet. Emellett, mint azt fent is említettük, ugyanilyen gyorsan csökken is a főzőzónák hőmérséklete. Ez energiatakarékossági szempontból is igazán előnyös.

Az indukciós főzőlapok tisztán tartása

A konyhánk higiéniájának fenntartása nagyon fontos kérdés, nem csupán esztétikai, hanem egészségügyi szempontból is. A saját dolgunkat is megkönnyítjük, ha olyan tűzhelyet vásárolunk, amelyet egyszerű tisztán tartani. Főzés közben nagy eséllyel szennyeződés keletkezik a tűzhelyünkön is.

Egy gáztűzhely tisztán tartása jóval macerásabb, mint az elektromos modelleké. A gázrózsák, a rácsok takarítása időigényes és sokszor fizikailag sem könnyű. Az egyszerű kerámialapok ugyan simák, azonban amiatt hogy sokáig forróak maradnak, rájuk ég az étel. Azonban az onlineMárkaboltok indukciós főzőlapjainak gyors lehűlése ezt nagy eséllyel megakadályozza.

Innovatív megoldások a konyhában

Mint az életünk minden területén, a konyhatechnológiában is folyamatos az innováció. Az indukciós főzőlapok közt úttörőnek számítanak a flexindukciós modellek.

Ezeknek a főzőlapoknak az egész felülete használható főzésre, nem határolnak be minket a főzőzónák. Ezáltal akár egészen nagy edényekben, wokokban is készülhetnek az ételeink.