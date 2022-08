Az államtitkár szerint rossz példát mutatnak a diákoknak a tiltakozó pedagógusok

Az írott normák figyelmen kívül hagyása jó eséllyel arra ösztönzi a kialakult értékrenddel még nem rendelkező diákokat, hogy a jövőben mérlegelés tárgyává tegyék, milyen iskolai előírásokat kell betartaniuk, és milyeneket nem

- így indokolta álláspontját Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár, miután sikertelenül zárult a pedagógusok keddi sztrájktárgyalása, amely azért zajlott, hogy a béremelést, a túlórák kifizetését és a munkaterhek csökkentését érjék el.

Maruzsa ugyanakkor egy, az érdekvédelmi szervezeteknek címzett levelében azt kérte, a szakszervezetek ne támogassák a tanárok polgári engedetlenségét, mert az amellett, hogy a szabályok be nem tartása rossz példát mutat, erkölcsileg is aggályos. Utóbbit az államtitkár azzal magyarázta, hogy a polgári engedetlenség a hatályos jogban tiltott eszköz, így szerinte erkölcsileg is megkérdőjelezhetők azon pedagógusok, akik ezt támogatják.

A diákokról szólva azon véleményének is hangot adott, miszerint

ez a magatartás akár később azzal is járhat, hogy "felnőttként ezen hozzáállásuk következtében adott esetben egy bíróság vagy egy hatóság szankcióval lesz kénytelen sújtani."

Nagy Erzsébet azonban a Telexnek elmondta, ők nem polgári engedetlenséget szerveznek, hanem sztrájkot. Akik előbbi opciót választják, csak jogi segítséggel támogatják, és igyekeznek majd kompenzálni a kiesett bérüket - jelezte a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) elnöke.

Ezenfelül a PDSZ közösségi oldalán megjelent állásfoglalásában szürreálisnak nevezte az államtitkári levelet, amelyben a megfogalmazott kérést eredetileg Pintér Sándortól várták volna.

A pedagógus-szakszervezet többek közt azt is leszögezte: