"15 éve nem emelték a rendvédelmi illetményalapot" - Sas Zoltán az aggasztó rendőrhiányról

Mint arról beszámoltunk, az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) friss közlése szerint a rendőrállomány immár 92 százalékos telítettségű Magyarországon, ami azt jelenti, hogy a létszámadatok alapján nagyjából 4500 rendőr hiányzik a rendszerből. Ezenkívül további égető probléma a jelentős számú lemorzsolódás is.

Az elmúlt években egyre romló tendencia figyelhető meg mind a tiszthelyettesek utánpótlását biztosító kétéves technikumi iskolákba, mind a gyorsított, 10 hónapig tartó járőrképzésre jelentkezők számát illetően. Előbbire idén csupán 470-en jelentkeztek, tavaly ez a szám 486 volt (akik közül csak 288-an végezték is el az iskolát), közel tíz évvel ezelőtt, 2014-ben ugyanakkor még 3060-an jelentkeztek a kétéves technikumi iskolákba. A gyorsított, 10 hónapig tartó járőrképzésre 2021-ben még 1282-en adták be felvételi kérelmüket, 2022-ben csupán 1036-an, akik közül mindössze 444-en végezték is el.

Lapunk megkeresésére Sas Zoltán, a Nemzetbiztonsági Bizottság elnöke elmondta, meglepődött az adatokat olvasva. Bár országos szinten nincsen teljes rálátása a helyzetre, csak a rendőri és belügyi szerveknek, de ha lokálisan nézzük, nagyon mást lehet érezni - mondta. A Jobbik-Konzervatívok frakcióvezető-helyettese aggasztónak nevezte a létszámhiányt, amit csak megerősít az ismerősi köre is, akik között sok rendőr van.

"Olyan közterületeken, ahol korábban állandó vagy legalább gyakori volt a rendőri jelenlét nem látni rendőröket. A tavalyi év végén százas nagyságrendben bezárt rendőri objektumok sem azt sejtetik, hogy minden rendben a létszámmal"

- emelte ki.

A konzervatív párt politikusa szerint az sem elhanyagolható kérdés, hogy a szóban forgó 4500 fős hiány pontosan hol is jelentkezik, hiszen nem mindegy, hogy például irodában dolgozó szabálysértési előadók vagy a közbiztonság gerincét adó egyenruhás állománynál van-e a hiány.

Sas Zoltán ugyanakkor tart tőle, hogy az egyenruhás tiszthelyettesi állománynál a legrosszabb a helyzet, akiknek a leterheltségük és bérezésük nagyon nincsen arányban. Véleménye szerint itt a legnagyobb a baj.

Mint az Alfahírnek elmondta:

"A belső közbiztonság fenntartásához napi szinten több ezer főre van szükség. Mivel az elmúlt évtizedben az egyenruhásokat túlterhelték, például az állandó határvédelmi feladatokra vezényléssel. Ez pedig egy olyan kérdés, amit már régebben meg lehetett volna oldani, ha az Orbán-kormány megfogadja a Jobbik-Konzervatív javaslatát, és visszaállítják időben a Határőrséget".

A Nemzetbiztonsági Bizottság jobbikos elnöke úgy látja: bár mostanra a kormányzat is belátta a hibás döntésének következményét, és részleteiben megfogadta a javaslatot, de ez önmagában ez nem biztos, hogy elegendő lesz a problémák megszüntetésére.

Arra a felvetésre, miszerint kijelenthető-e, hogy a Pintér Sándor belügyminiszter 13 évvel ezelőtti, legendássá vált “két hét alatt rend lesz” ígéretéből semmi nem valósult meg, sőt, mára eljutottunk odáig, hogy két hét és lassan már rendőreink sem lesznek, Sas Zoltán azt mondta: a 2010-es ígéretet mindenki eldöntheti, hogy megvalósult e, két tényre azonban felhívta a figyelmet.

Egyrészt, a rendvédelmi illetményalap 2008 óta változatlan, nem emelték annak ellenére, hogy többször kezdeményeztük. Noha toldozzák-foldozzák pótlékokkal és eltérítésekkel, de a törvény által garantált emelés nem történt immár 15 év óta. Másrészt azt is nagy hibának tartja, hogy a szolgálati nyugdíjrendszert felszámolták, amivel súlyos károkat okoztak az állományban.

A Jobbik-Konzervatívok országgyűlési képviselője a jelentős, munkaerőpiaci elszívó hatás, illetve az elégtelen utánpótlás miatt létszámbeli problémákkal küzdő rendőri állománnyal kapcsolatban arról beszélt, nem csoda, hogy ilyen kevesen jelentkeznek rendőrnek, pláne tiszthelyettes egyenruhásnak.

"Egy multinacionális cég árufeltöltő munkatársa jobban keres, mint egy kezdő rendőrjárőr. Azt pedig ne felejtsük el, hogy a rendőr "ha kell az élete kockáztatásával" látja el a szolgálati feladatait. Ráadásul az elmúlt 3 évben soha nem látott mértékben szaporodtak meg a jogszerűen intézkedő rendőrök elleni támadások. Szóval mondhatjuk, hogy kalandos hivatás, de kalandért nem adnak tejet kenyeret a boltban, és a lakhatási problémákat sem oldja meg"

- fogalmazott lapunknak.

Az elmúlt évek negatív tendenciája, illetve a pályaelhagyás megállításának lehetséges megoldásait sorolva szerinte elsőként a rendőrök bérproblémáját kellene megoldani, véleménye szerint úgy, hogy európai fizetéseket adunk a hazai állomány tagjainak is. Úgy látja,

mielőbb súlyozott béremelést kell végrehajtani.

Sas Zoltán szerint a tiszthelyettesi végrehajtó állománynál szükséges a legnagyobb illetményalap emelés.

Mint kifejtette:

A Jobbik konzervatívok javaslatában arra kéri a kormányt, hogy a másfél évtizede befagyott 38 650 forintot emeljék meg 50 000 forintra. Fontos lenne az is, hogy segítsék a pályakezdő rendőrök lakáshoz jutását, amit egy szolgálati bérlakás-programmal lehetne elérni.

További elengedhetetlen intézkedésként említette azt is, hogy

a szolgálati feladatok ellátását biztonságosabbá tegyék szúrás- és vágásbiztos, lövedékálló mellények és testkamerák bevezetésével, amit pártja szintén régóta próbál elérni.

Sas Zoltán arról is beszélt, hogy a szolgálati idő végeztével modern szolgálati nyugdíjrendszert kellene bevezetni. Szerinte ugyanis tény, hogy vannak olyan szolgálati feladatok, amelyek sokkal nagyobb pszichikai vagy fizikai igénybevételt eredményeznek, amit figyelembe kell venni.

"Olyan európai szintű rendőrségre van szükség, ahol a rendőrök jól képzettek, hatékony felszereléssel vannak ellátva, és nem terhelik a szolgálatellátást a mindennapi megélhetés feszítő gondjai"

- fogalmazott. Úgy látja, ezek az intézkedések részben vonzóbbá tennék a hivatást, részben pedig megtartanák a jelenleg igen foghíjas állományt.

